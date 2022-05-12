Kripto piyasası için 'üst kuruluş' hazırlığı

Dünyanın başlıca ulusal piyasa düzenleme ve denetleme kurumlarının bir araya gelerek önümüzdeki yıl kripto para birimlerine ilişkin kuralları eşgüdüm içinde belirlemek için üst bir kuruluş oluşturması bekleniyor.

Uluslararası Menkul Kıymet Piyasaları Düzenleme Kurumları Örgütü (IOSCO) Başkanı Ashley Alder, Bitcoin gibi dijital para birimlerine olan talepteki patlamanın şu anda koronavirüs ve iklim değişikliği ile birlikte tüm düzenleyici kurumların ortak gündemi haline geldiğini söyledi.

Alder, internet üzerinden katıldığı konferansta "Bakacak olursanız ele almamız gereken çok sayıda risk olduğunu ve bu konuda (kripto) kurumsal düzeydeki görüşmelerde kaygıyı artıran birden fazla etken olduğunu görebilirsiniz" dedi.

G20'den örnek verdi

Alder düzenleyici kurumların kripto para piyasaları hakkında eksik kaldığı tarafları siber güvenlik, gündelik faaliyetlerde ortaya çıkacak sorunların üstesinden gelme kabiliyeti ve piyasanın şeffaf olmayışı olarak özetledi.

Alder kripto para piyasalarını düzenleyecek uluslararası bir kuruma ihtiyaç duyulduğunun açıkça görüldüğünü söylerken G20'nin iklim finansmanı çalışma grubunu örnek olarak gösterdi.

Alder, "Şu anda kripto için böyle bir yapı bulunmuyor. Ancak bence şu anda kriptonun aynı koronavirüs ve iklim gibi çok çok önemli olduğu görüldü ve gündemde daha önemli bir yere yükseldi. Bu yüzden önümüzdeki sene de aynı şeyleri konuşuyor olacağımızı düşünmüyorum" dedi.