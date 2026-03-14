Kripto piyasası savaşa rağmen direniyor

Orta Doğu’da yaşanan savaş ve ABD’nin İran’ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Harg Adası’na yönelik saldırı açıklamaları küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, Bitcoin beklenenden daha güçlü bir performans sergiledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin hafta sonunda yaklaşık 71 bin dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’nin Harg Adası’ndaki askeri hedefleri vurduğu haberlerinin ardından fiyat kısa süreli düşüş yaşasa da bu geri çekilme sınırlı kaldı.

Bitcoin’in Cuma günü 73 bin 838 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından yaklaşık yüzde 3,5 gerilediği, ancak satış baskısının kısa sürede durduğu belirtildi.

Kripto piyasası haftayı artıda kapattı

Kripto para piyasasında genel tablo ise oldukça dikkat çekici. Savaşın başlamasından bu yana volatilite artsa da büyük kripto varlıkların çoğu haftayı yükselişle tamamladı.

Son yedi günlük performanslara bakıldığında:

- Bitcoin yaklaşık yüzde 4,2 yükseldi

- Ethereum yüzde 5,5 artarak 2 bin 90 dolar seviyesine çıktı

- Dogecoin yaklaşık yüzde 5 değer kazandı

- Solana yüzde 4,2 yükselerek 88 dolara ulaştı

- BNB ise yüzde 4,5 artışla 655 dolar seviyesine çıktı

Bu tablo, kripto piyasasının jeopolitik risklere karşı önceki dönemlere kıyasla daha dayanıklı hale geldiğini gösteriyor.

Savaş haberlerinin piyasaya etkisi azalıyor

Analistlere göre savaşın ilk günlerinde her yeni gelişme kripto piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açıyordu. Bunun nedeni yatırımcıların riskleri tam olarak fiyatlayamamasıydı.

Ancak son haftalarda piyasada farklı bir davranış modeli ortaya çıktı. Artık yatırımcılar savaş haberlerini daha çok geçici şoklar olarak değerlendiriyor. Bu nedenle saldırı haberlerinin ardından fiyatlarda kısa süreli düşüşler görülse de piyasalar hızla toparlanabiliyor.

Buna rağmen Bitcoin için 73 bin-74 bin dolar bandı güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Kripto para bu seviyeyi son iki hafta içinde dört kez test etti ancak henüz kalıcı olarak aşmayı başaramadı.

Petrol krizi ve Fed kararı yeni risk oluşturuyor

Piyasalar açısından yeni belirsizlik ise enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş. Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, küresel enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Harg Adası’na ilişkin açıklamaları da piyasalara yeni bir risk ekledi. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya devam etmesi halinde petrol altyapısının da hedef alınabileceğini belirtti. İran ise böyle bir saldırının bölgedeki ABD bağlantılı tesislere misillemeyle karşılık bulacağını açıkladı.

Bu gelişmeler küresel enerji arzında yeni kesintiler yaşanabileceği endişesini artırıyor.

Piyasaların gözü Fed toplantısında

Kripto piyasasının kısa vadeli yönü açısından en kritik gelişme ise 17-18 Mart’ta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısı olacak.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar şu anda faizlerin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit kalma ihtimalini yüzde 95’in üzerinde fiyatlıyor. Ancak petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon riskinin artması, faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir.

Uzmanlara göre Fed’in faiz artırımı ihtimaline yeniden kapı aralaması durumunda, kripto para piyasası da dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde ciddi baskı oluşabilir. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca savaş gelişmelerini değil, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası açıklamalarını da yakından takip ediyor.