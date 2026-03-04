Kripto piyasası savaşın gölgesinde: Bitcoin tutundu, altcoinler düştü

Bitcoin, son haftalarda birkaç kez 70 bin dolar seviyesini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Son verilere göre Bitcoin yaklaşık 67 bin 600 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte hafif düşüş yaşasa da haftalık bazda yükselişini korudu.

Piyasa verilerine göre Bitcoin’in 5 Şubat’taki sert düşüşten sonra üç kez 70 bin dolar seviyesini aşmaya çalıştığı ancak her seferinde satış baskısıyla karşılaştığı görülüyor. Analistler, fiyatın kısa vadede 63 bin dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olabileceğini ifade ediyor.

Dogecoin yüzde 3,9 düştü

Kayıplar özellikle piyasanın alt sıralarındaki kripto paralarda yoğunlaştı. Dogecoin, son 24 saatte yüzde 2,9 düşerken haftalık bazda kaybı yüzde 3,9’a ulaştı. Cardano ise gün içinde yüzde 4,2 gerileyerek son yedi günde toplam yüzde 3,5 değer kaybetti.

En kötü performans Solana'nın

Solana, yüzde 0,8 düşüşle 85,16 dolar seviyesine inerken, haftalık bazda yüzde 4,2 kayıpla büyük kripto paralar arasında en kötü performansı göstermeyi sürdürüyor. Bu zayıf performansta, cumartesi günü yaşanan satış dalgasının etkisinin hâlâ hissedilmesi önemli rol oynuyor.

XRP ise görece daha yatay bir seyir izledi. Kripto para, son 24 saatte yüzde 1,3 gerileyerek 1,35 dolar seviyesine düşerken haftalık bazda yüzde 1,5’lik sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Petrol fiyatları ve enflasyon endişesi

Analistler, piyasalarda en kritik değişkenin petrol fiyatları olduğunu belirtiyor. Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda tanker güvenliğini artırma planına rağmen enerji piyasalarındaki risk algısı devam ediyor.

Enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon beklentilerini artırabilir. Bu durum ise merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine yol açarak küresel likiditeyi daraltabilir. Likiditenin azalması da kripto gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasaların gözü ETF girişlerinde

Uzmanlara göre Bitcoin’in kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli faktörlerden biri spot Bitcoin ETF’lerine gelen yatırım girişleri olacak. ETF akışlarının güçlü kalması durumunda Bitcoin’in yeniden 70 bin dolar seviyesini test edebileceği belirtiliyor.

Ancak jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve küresel piyasalardaki belirsizliğin artması halinde kripto piyasasında dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.