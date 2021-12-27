Kripto piyasası temsilcileri Meclis'e gidiyor

Son günlerde Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının gündemini Meclis'e gelmesi beklenen kripto para düzenlemesi meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin kısa süre içerisinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter'da kripto sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı bir canlı yayına katıldı.

Twitter’da Meclise gelmesi beklenen ‘kripto yasa taslağı’ hakkında kriptonun önde gelen isimlerinin düzenlemiş olduğu canlı yayına katıldık. Sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettik. pic.twitter.com/hTzMwfzich — 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) December 26, 2021

Elitaş, sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis’e davet ettiklerini açıkladı.

Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzman görüş ve önerileri alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak

Diğer yandan toplantıya Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı, blockchain araştırmacısı Uğur Açıkgöz, avukat Sima Baktaş ve ekonomist Kamile Uray ile Sait Arslan'ın katılacağı belirtiliyor.