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  3. Kripto piyasasına Çin darbesi: Huobi, tüm hesapları askıya alacak
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Kripto piyasasına Çin darbesi: Huobi, tüm hesapları askıya alacak

Huobi, Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin'in en büyük kripto para borsası Huboi, Çin'in kripto para kararının ardından harekete geçti.

Huobi, Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını duyurdu.

Kripto para borsası, Çin'den gelen yasak kararı sonrası ilk hamlesini, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurarak gerçekleştirmişti.

Binance, OKEx gibi diğer önemli kripto para borsalarınında benzer kararlar almasının beklendiği bildirildi.

Çin, cuma günü kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırmış ve tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan etmişti. Açıklamada, kripto para madenciliği ve ticaretini sona erdirmek için mayıs ayı işaret edilmişti.

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