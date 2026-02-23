Kripto piyasasında sert düşüş! Bitcoin için alarm zilleri çalıyor

23 Şubat itibarıyla kripto para piyasasında sert satış dalgası yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri ve ABD-İran gerilimine ilişkin artan endişeler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı. Piyasanın toplam değeri yüzde 4,5 düşüşle 2,29 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar hızlandı.

Yüzde 5 değer kaybetti

Bitcoin, gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 68 bin dolar seviyesinden 64 bin 435 dolara kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte 65 bin dolar psikolojik destek seviyesi de kırılmış oldu. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yüzde 5,8 düşüşle 1900 doların altına indi.

Altcoinlerde de kayıplar derinleşti. XRP, BNB, Dogecoin ve Bitcoin Cash yüzde 5 ila 6 arasında değer kaybederken, Solana yaklaşık yüzde 9 gerileyerek 77 dolara düştü. Genel tablo, geniş çaplı bir satış baskısına işaret etti.

464 milyon dolarlık pozisyon kapandı

Bitcoin’deki düşüş, vadeli işlemler piyasasında büyük tasfiyelere yol açtı. Son 24 saatte yaklaşık 464 milyon dolarlık pozisyon kapandı ve bunun büyük bölümünü “long” yani yükseliş beklentili işlemler oluşturdu. Açık pozisyon miktarındaki yüzde 1,3’lük gerileme, yatırımcıların pozisyon azaltmaya başladığını gösterdi.

Negatif havayı pekiştirdi

Piyasa duyarlılığını ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de “aşırı korku” bölgesine geriledi. Endeks son 24 saatte 4 puan düşerek 5 seviyesine indi ve Şubat ayı boyunca süren negatif havayı pekiştirdi.

Kripto piyasasında Trump etkisi

Düşüşün temel nedenlerinden biri, Trump’ın yeni küresel tarifeleri oldu. ABD Yüksek Mahkemesi bazı tarifelere karşı karar verse de Trump’ın kısa süre içinde yüzde 10’luk ek tarife getirmesi ve bunu yüzde 15’e yükseltmesi yatırımcı güvenini sarstı. Piyasalar, bu adımların küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon baskısını artırabileceği endişesini taşıyor.

Çin örneği hatırlatıldı

Geçmişte Çin’e yönelik yüksek tarifelerin kripto piyasasında sert düşüşlere yol açtığı hatırlatılırken, yatırımcılar benzer bir senaryonun tekrarlanmasından çekiniyor. Özellikle küresel ticaret akışlarının zayıflaması riskli varlıkları doğrudan etkileyebilir.

İran'a hava saldırısı ihtimali

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim de satış baskısını artırdı. ABD’nin Basra Körfezi’ndeki askeri varlığını güçlendirmesi ve Trump’ın olası bir hava saldırısı kararını 10 gün içinde verebileceğini açıklaması, jeopolitik riskleri yükseltti. Bu ortamda yatırımcıların altın gibi geleneksel güvenli limanlara yöneldiği belirtiliyor.