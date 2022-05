Kripto piyasasında TerraUSD depremi

Takip Et

Kripto para piyasalarında sabit coin TerraUSD (UST) depremi yaşanıyor. 1 dolara sabit olması gereken Luna Vakfı’nın Terra ekosistemindeki sabit coini TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi.

TerraUSD’de yaşanan düşüş sabit coinlere yönelik endişeleri tekrar alevlendirdi. Bitcoin'in 30 bin doların altına inmesine de yol açan gelişmelerin ardından Fed ve SEC de topa girdi.

Peki TerraUSD'de neler yaşandı?

Fed kararının ardından yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması, hafta başında kriptolarda satış baskısı yarattı. Bitcoin ve altcoinlerde rekor düşüşler yaşandı; TerraUSD, pazar gecesi 0,98 dolara geriledi.

Piyasanın en büyük üçüncü sabit coini TerraUSD'deki düşüş durmayınca Luna Vakfı'ndan müdahale gecikmedi. Vakfa ait bir cüzdandan tek seferde 42 bin Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu transferin ardından Luna Vakfı'nın sahip olduğu BTC'lerin tamamının satıldığı iddiası panik havası yarattı.

Luna Vakfı ise daha sonra bir açıklama yaparak iddiaları reddetti, Bitcoin'lerin piyasa yapıcılara ödünç verildiğini duyurdu. Luna’nın hamleyi UST’nin 0,92 dolara gerilmesinin ardından 1 dolarda sabit kalması için yaptığı bildirildi. Açıklamada 28 bin adet Bitcoin'in yeniden vakfın cüzdanına gönderildiği belirtildi.

Piyasa yapıcılar saldırı yaptı iddiası

Bazı analistler tarafından vakfın volatil ortamda bazı piyasa yapıcılar tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried da 15 gün önce UST'nin büyük piyasa hareketlerinde sorun yaşayacağını belirtmişti.

Vakfın UST’yi kurtarmak için 1 milyar dolarlık fon aradığı ve Jump Trading, Celsius ve Jane St. gibi şirketlerden taahhüt aldığı da bildirildi.

LUNA da yüzde 90 değer kaybetti

Öte yandan Terra ağının kripto varlığı LUNA da tüm bu yaşananların ardından 2 dolara kadar düştü. Geçen ay 120 dolar civarında işlem gören LUNA, yüzde 98 değer kaybederek 2 dolara kadar geriledi. LUNA, 5 Nisan'da 119 doları aşarak rekor kırmıştı. Ayrıca son iki günde 80 milyondan fazla LUNA sürüldü.

Fed ve SEC'den arka arkaya açıklamalar

TerraUSD'de yaşanan ABD medyasında geniş yer bulurken, regülatörlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Senato’da konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sabit coinler ile ilgili yasa çıkarılmasının önemine vurgu yaptı ve düzenleme çağrısı yaptı.

Yellen, “Bu sabah Wall Street Journal’da, TerraUSD olarak bilinen sabit coinin çok sert bir değer kaybı yaşadığını okudum. Ve bu olay şunu da gösteriyor ki, bu hızlıca büyümekte olan ve finansal istikrara tehdit oluşturan ürüne karşı uygun bir kontrol yapısı yaratmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Gensler: Borsalar müşterilerine karşı işlem açıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı (SEC) Gary Gensler ise önde gelen sabit coinlerin genelde büyük borsalarla ilişkili olduğunu belirterek borsaların çoğunlukla müşterilerine karşı işlem açtıklarına dikkat çekti.

“Kripto paralar için platformların müşterilerinden daha fazla bilgiye sahip olarak işlem yapmalarıyla ilgili çok fazla sorun var” diyen Gensler, “Esasen bu platformlar çoğunlukla müşterilerine karşı işlem yapıyorlar çünkü müşterilerinin tersi yönde piyasa yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gensler, en büyük üç sabit coin olan Tether, USD Coin ve Binance USD’nin hepsinin borsalarla ilişkili olduğunu söyledi. “Ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” diyen Gensler, “En büyük üç paradan her biri kripto para borsalarından biri tarafından o platformda ticareti kolaylaştırmak için ve muhtemelen AML (Anti Money Laundering) ve KYC (Know Your Costumer) gibi düzenlemelerden kaçınmak için yaratıldı” diyerek kara para aklama ve müşteri tanımlama gibi konulardaki sıkıntılara dikkat çekti.