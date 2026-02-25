Kripto piyasasında toparlanma: Bitcoin Trump konuşması öncesi yükseldi

Hafta başında sert satış dalgasıyla gerileyen kripto para piyasası, Çarşamba günü Asya seansının erken saatlerinde toparlanma sinyali verdi.

Piyasa değeri en yüksek iki dijital varlık olan Bitcoin ve Ether, Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı. Bitcoin yüzde 3,52’ye kadar yükselerek 66.300 dolara çıktı ve 13 Şubat’tan bu yana en güçlü gün içi artışını kaydetti. Ether ise yüzde 4,84’e varan yükselişle 1.994 dolara ulaştı.

Piyasadaki iyimserliğin etkisiyle daha küçük kripto varlıklarda da artış görüldü. Solana yaklaşık yüzde 4 değer kazanırken, XRP’deki yükseliş yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Konuşma öncesi yükseldi, sonrasında düştü

Hızlı toparlanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de ekonomik performansını savunmasının beklendiği Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde, hisse senedi piyasalarında görülen yükselişle paralel bir şekilde yaşandı.

Trump’ın konuşmasının ardından ise Bitcoin’de kısmi geri çekilme görüldü. Lider kripto para, gün içi zirvesinden gerileyerek 65 bin 451 dolar seviyesine indi.