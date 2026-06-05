Kripto piyasasında yeni dönem tartışması: "Felaket" uyarısı geldi

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Dünyanın en büyük türev borsalarından CME Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Terry Duffy, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) sürekli kripto vadeli işlemlerine izin vermesini eleştirdi.

Piper Sandler tarafından düzenlenen Global Exchange & Fintech Konferansı'nda konuşan Duffy, piyasada "perps" olarak bilinen bu ürünlerin finansal sistem için ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Yüksek kaldıraçlı işlemlerin spekülasyonu artıracağını belirten Duffy, "Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket" ifadelerini kullandı.

"Piyasalar spekülasyonun etkisinde"

Duffy, sürekli vadeli işlemlerin yatırım odaklı piyasa yapısını zayıflatabileceğini savundu.

"Piyasalar spekülasyon tarafından gölgeleniyor ve bu kimsenin çıkarına değil" diyen Duffy, söz konusu ürünlerin uzun vadede piyasa istikrarını tehdit edebileceğini dile getirdi.

Coinbase ve Kalshi hazırlıklarını duyurdu

Kripto para borsası Coinbase ile tahmin piyasası platformu Kalshi, geçen ay CFTC'den gerekli onayları aldıktan sonra sürekli kripto vadeli işlemlerini kullanıcılarına sunacaklarını açıklamıştı.

Bu adımla birlikte ABD'deki yatırımcılar, ilk kez düzenlemeye tabi yerel platformlar üzerinden sürekli vadeli kripto işlemleri gerçekleştirebilecek.

Sürekli vadeli işlemler neden tartışılıyor?

Sürekli vadeli işlemler, klasik vadeli kontratlardan farklı olarak belirli bir vade tarihine sahip olmuyor.

Bu yapı sayesinde yatırımcılar pozisyonlarını kapatıp yeniden açmak zorunda kalmadan uzun süre taşıyabiliyor. Ürünlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yüksek kaldıraç kullanımına imkan tanıması.

Bazı platformlarda kaldıraç oranlarının 50 kata kadar çıkabilmesi, düzenleyiciler ve piyasa uzmanlarının risk konusundaki endişelerini artırıyor.

Sektör hisselerinde baskı oluştu

CFTC'nin kararının ardından yatırımcılar, yeni ürünlerin geleneksel türev piyasalarına rakip olabileceği beklentisiyle sektör hisselerinde satışa yöneldi.

Bu hafta CME Group, CBOE Global Markets ve New York Borsası'nın sahibi Intercontinental Exchange hisselerinde baskı gözlendi.

Piyasalarda, sürekli vadeli işlemlerin ilerleyen dönemde geleneksel borsaların işlem hacminden pay alabileceği değerlendirmeleri öne çıkıyor.

CME iş modeline etkisi beklenmiyor

Öte yandan Duffy, sürekli vadeli işlemlerin CME'nin faaliyetleri üzerinde büyük bir etki yaratacağı görüşüne katılmadığını belirtti.

Şirket işlemlerinin yüzde 85 ila 90'ının kurumsal yatırımcılardan geldiğini vurgulayan Duffy, sürekli vadeli işlemlerin daha çok bireysel yatırımcı kitlesine hitap ettiğini söyledi.

Kurumsal yatırımcıların kullandığı geleneksel türev ürünlerin yerini almasının zor olduğunu ifade eden Duffy, analistlerin de bu ürünlerin mevcut vadeli işlem piyasalarında kayda değer bir değişim yaratmasını beklemediğini sözlerine ekledi.