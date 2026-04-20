Kripto varlık fonlarına para yağdı: Son 3 ayın en güçlü girişi

Kripto varlık fonlarına geçen hafta 1,4 milyar dolarlık güçlü bir para girişi oldu. Böylece sektörde üst üste üçüncü haftada da pozitif akış görülürken, haftalık giriş son 3 ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin ise artan risk iştahının da etkisiyle, hafta ortasında 76 bin doların üzerine çıkarak son dönemdeki en yüksek seviyesini test etti.

Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 155 milyar dolara yükselirken, haftalık girişlerin toplam varlıklara oranı yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. Bu oran, yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık yoğunluk olarak öne çıktı.

Bölgesel dağılımda en güçlü giriş ABD’de

Bölgesel dağılımda en güçlü giriş 1,494 milyar dolarla ABD’de kaydedildi. Almanya 28 milyon dolarlık girişle pozitif tarafta yer alırken, İsviçre 137,8 milyon dolarlık çıkışla ayrıştı.

Girişler, ABD-İran ateşkesinin uzatılmasına yönelik görüşmelerin piyasalarda risk iştahını artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Öte yandan ABD'de TÜFE’nin yıllık yüzde 3,3, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 2,6 seviyesinde kalması, fiyat baskılarının daha çok arz kaynaklı olduğuna işaret etti.

Bitcoin ve Ethereum öne çıktı

Varlık bazında Bitcoin yatırım ürünleri haftalık 1 milyar 115,7 milyon dolarlık giriş çekerek yıl başından bu yana toplam 3,1 milyar dolarlık girişe ulaştı. Bitcoin'in 76 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, iki aylık yatay seyrin ardından dikkat çeken bir gelişme olarak kaydedilirken kısa Bitcoin ürünlerinde ise 1,4 milyon dolarlık sınırlı bir giriş görüldü.

Altcoin tarafında hareketlilik

Ethereum yatırım ürünleri de 328 milyon dolarlık girişle ocak ayından bu yana en güçlü haftasını geçirdi. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum da yılbaşından bu yana toplam giriş 197 milyon dolara yükseldi.

Buna karşılık XRP ve Solana yatırım ürünlerinde çıkış yaşandı. Haftalık bazda XRP’de 56,2 milyon dolarlık, Solana’da ise 2,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.