Kripto varlıklara Rusya darbesi

Rusya'nın Ukrayna gerilimini askeri operasyona dönüştürmesi sonra piyasalar yaşanan şok dalgası kripto varlıkları da etkiledi. Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimleri değer kaybediyor.

Kripto varlıklarda, diğer finansal varlıklarda olduğu gibi düşük risk iştahı dikkat çekiyor. Yüzde 8’e yakın değer kaybıyla 34 bin 322 dolara kadar düşen Bitcoin, kısmi toparlanma ile 35 bin 300 dolar civarına yükseldi. Ethereum ise 2 bin 300 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 12 değer kaybetti.

Altcoinlerde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün ortası itibarıyla son 24 saat içerisinde Ripple yüzde 12; Solana yüzde 7,5; Avalanche yüzde 13,3 Cardano yüzde 15,8; Stellar yüzde 11,5; Dogecoin yüzde 15,3; Shiba Inu yüzde 14 gerilemiş durumda.

"Kripto varlıklar için gözler NATO kritik ama..."

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendiren Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, NATO'daki Ukrayna zirvesinin önemine işaret etti. Zİrveden gerginliği önleyecek açıklamalar gelse bile kripto varlıklardaki düşüşü durduramayabileceğini ifade eden Süllü, bu durumda Bitcoin için ilk krtik seviye olarak 32 bin 800 dolara işaret ediyor. Süllü'nün değerlendirmeleri şöyle:

"Ukrayna güne sirenlerle piyasalar ise kırmızı bir ortamda güne başladı. Rusya, bugün bir araya gelecek NATO çevrimiçi zirvesinden Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağının güvencesini istiyor. ABD’den ise Rusya’ya daha sert yaptırımlar beklenirken, Rusya swift sisteminden çıkarılmayı savaşın ilanı sayacağını belirtti. Bu akşam saatlerinde hem NATO hem de Putin'in açıklamaları takip edilecek. Mart ayında Fed’in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz. Fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO’dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. Bitcoin 32 bin 800 seviyesi altına geçilmesi halinde 29.800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir."