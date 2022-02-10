Kripto yatırımcıları üç önemli gelişmeye odaklandı

Kripto para piyasalarında toparlanma süreci devam ediyor.

Kasım 2021'de 69 bin doları gördükten sonra inişe geçen Bitcoin, Ocak ayında 33 bin doların altını görmüştü.

Piyasanın amiral gemisi, yılın ikinci ayına ise güçlü başladı. Bitcoin, ay başından bu yana süren yükselişini bugün de sürdürürken, 44.900 dolar civarında işlem görüyor. Ethereum ise 3250 dolar seviyelerden alıcı buluyor.

Öte yandan yatırımcılar, kripto paralar piyasalarını etkileyebilecek üç önemli gelişmeye odaklandı. Piyasaların yönünü belirleyecek gelişmeler şu şekilde:

ABD Senatosu'nda kritik toplantı

Piyalarında gözü ABD Senatosu'ndaki toplantılara çevrildi. Bugünkü oturumda kripto para madencileri, Bitcoin'in çevreci olmadığı fikrine karşılık savunma yapacak.

Dün yapılan bir toplantıda da FTX borsasının CEO’su Sam Bankman-Fried ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu başkanı Rostin Behnam, Kongre üyelerinin sorularını yanıtlamıştı.

Daha fazla regülasyon çağrısında bulunan Bankman-Fried, “Dijital varlık endüstrisinin fikri mülkiyetinin çoğunluğu burada, ABD’de olsa da, hacmin %95’i ise ABD dışında kalıyor. Varlıkların çoğu, ABD tüketicilerine kapalı. Bu likiditeyi ve hacmi ABD’ye çekmek harika olurdu. Bunun için regülasyonların çok daha net olması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayının 15'inde ise yine stabilcoin'ler hakkında başka bir rapor sunulacak.

ABD enflasyon rakamları takip edilecek

Kripto para piyasaları için Fed'in faiz kararı ve yönlendirmeleri önemli bir gündem maddesi. Bugün açıklanacak enflasyon rakamı ise Fed'in kararı için belirleyici olacak.

Fed'in para politikasına ilişkin tavrının sertleşmesi piyasaların risk iştahını azaltırken, piyasalarda düşüşe neden olabilir. ABD’de 2021 yılı enflasyonu son 39 yılın zirvesine çıkarak yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Ripple davasında mühürlü dosyalar açılacak

17 Şubat'ta ABD’de görülecek Ripple davası da yakından takip edilecek. Aralık 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple’a yasa dışı satış yapıldığı gerekçesiyle dava açılmış ve 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilmişti.

Davada Rippe’ın iç yazışmaları mahkemeye sunulacak. İlk kez gün yüzüne çıkacak yazışmalara dair kesin bir bilgi bulunmazken, davanın hakimi mühürlü bazı dosyaların açılmasına karar vermişti.