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Kriptoda 160 milyon dolarlık siber saldırı

Piyasa yapıcı kuruluş Wintermutte'den 160 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bilgisayar konsanlarının kripto piyasasında piyasa yapıcı olarak faaliyete göteren Wintermutte'den 160 milyon dolar tutarında kripto para çaldıkları bildirildi.

Londra merkezli Wintermute'nin CEO'su Evgeny Gaevoy, 160 milyon doların bilgisayar korsanları tarafından çalındığını Twitter üzerinden duyurdu.

Gaevoy, büyük kripto para borsaları ve işlem platformları için likidite sağlayan Wintermute'nin bilgisayar korsanlığı sonrasında güçlü, borç ödeme yeterliliğine sahip olmaya devam ettiğini de vurguladı.