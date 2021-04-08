Kriptoda 2 trilyon dolar aşıldı, Ethereum rekor peşinde

Deniz KILINÇ

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in yıl başında rekor üstüne rekor kırarak 60 bin dolar düzeyine ulaşması, piyasadaki volatiliteyi destekleyerek piyasa hacmine de olumlu yansıdı. Pandemi döneminde kripto para işlemlerinde görülen artışa paralel olarak toplam piyasa hacmi, kripto para veri platformları CoinGecko ve Blockfolio’ya göre pazartesi günü tarihinde ilk kez 2 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan toplam 237 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum da geçen hafta 2 bin 152 dolarla yeni rekorunu kırdı. Analistlere göre söz konusu gelişmeler, piyasada Bitcoin dışında diğer kripto para birimlerine de ilgi gösterildiğine işaret ediyor. Fakat düzenlemelere yönelik belirsizlik, sektörün geleceği için riskler oluşturmaya devam ediyor.

“Güçlü bir güven oyu”

Blok zinciri veri sağlayıcısı Glassnode, geçen hafta yayınladığı bir raporda mevcut boğa piyasasının sektörü güçlendirdiğine işaret etti. Raporda Bitcoin piyasa hacmindeki görünüm, “bir bütün olarak Bitcoin ve kripto para varlık sınıfı için güçlü bir güven oyu” olarak tanımlandı. Ayrıca Bitcoin blok zinciri üzerindeki faaliyetin, 1 trilyon doların üzerinde işlem gören kripto para biriminin dolaşımdaki arzının yüzde 10’undan fazla bir hacimli Bitcoin’in konumu sağlamlaştırdığı belirtildi. Sene başında önce 50 bin daha sonra 60 bin dolar destek düzeyini kıran Bitcoin, dün TSİ 14:08 itibariyle 57 bin dolardan işlem gördü.

Önce Morgan Stanley, şimdi Goldman Sachs

Aralarında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde’ın da bulunduğu ve bankalarda kripto para işlemi yapılmasının “olası olmadığını” söyleyen birkaç otoriteye rağmen, çeşitli bankalar kripto para hizmeti sunmaya başladı. İki hafta önce varlıklı müşterilerine kripto para hizmeti sunacağını açıklayan

Morgan Stanley’nin ardından Goldman Sachs da harekete geçti. Goldman Sachs dijital varlıklar departmanı yetkilisi Mary Rich, CNBC’ye verdiği röportajda bankanın gelecek aylarda müşterilerine kripto para yatırımı imkanı sunmaya hazırlandığını söyledi.

Toplam cüzdan sayısı 70 milyona ulaştı

Statista’ya göre toplam kripto para cüzdan sayısı 2020 mart ayındaki 47,12 milyon düzeyinden bu yılın mart ayında 70 milyona ulaştı. Aralarında Binance, Bitpanda ve Coinbase gibi şirketlerin yer aldığı borsalar da bireysel kripto para yatırımını destekledi. Buna paralel, 2021’in ilk çeyreğinde 56 milyon yeni kullanıcıya ulaştığını açıklayan Coinbase, bu dönemde şirket cirosu ve kârının da sırasıyla 1,8 milyar dolar ve 730,8 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı.

Kripto para fonlarına rekor 4,5 milyar dolar giriş

Bitcoin ve Ethereum’daki söz konusu hareketlilik geleneksel ekonomideki kripto para adaptasyonunun hızlandığına işaret ediyor. Dijital para yönetimi platformu CoinShares, yılın ilk çeyreğinde kripto para fonlarına para girişi 4,5 milyar dolarla rekor düzeyini gördü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3,9 milyar dolardı. Raporda yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolar ile en fazla para girişinin Bitcoin’e yapıldığı ve Bitcoin’i 765 milyon dolarla Ethereum’un izlediği belirtildi. Aralarında 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alan Tesla gibi büyük Wall Street oyuncularının hamleleri bunda etkili oldu. Coinshares’e göre yönetilen kripto para varlıkları da geçen yılki 37,6 milyar dolardan bu yıl 59 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı. ABD merkezli Grayscale, yönettiği 46,1 milyar dolar varlıkla dünyanın en büyük dijital para yönetim platformu olmaya devam ederken, CoinShares de 5,1 milyar dolarla ikinci oldu.

Ethereum 2,500 doları görebilir

Cuma günü 2 bin 152 dolarla yeni rekorunu kıran Ethereum’un geleceğine yönelik senaryolar ise belirsiz. The Independent’a konuşan ödeme ağı Mercuryo ortak kurucusu Greg Waisman, Ethereum’daki artışın Visa’nın platformunda kripto para işlemlerine izin vermesinden kaynaklandığını düşünüyor. Waisman’a göre bunun yanında ünlü yatırımcı Mark Cuban’ın Ethereum’u “gerçek bir para birimine” en yakın kripto para olarak tanımlaması da bu artışı destekledi. Öte yandan FX Street analisti Akash Girimath’a göre, traderlar fiyat hareketlerine göre mevcut eğilimleri öngören Momentum Reversal Indicator’ın (MRI) 2,350 dolar düzeyinin üzerinde işlem yapmaya devam ederse Ethereum 2 bin 500 dolarla yeni bir rekor kırabilir. Fakat Ethereum fiyatının 2 bin 41 destek düzeyinin altına inmesi, piyasanın en güçlü ikinci kripto para biriminin 50 günlük basit hareketli ortalamasında yüzde 13’lük bir düşüşe yol açabilir.

Madencilerin de çip sıkıntısı var

Kripto para piyasasındaki artan faaliyet, madencilerin de daha fazla çalışmasına yol açıyor. Pandemide bilgisayar oyuncularının çip talebi artarken, buna paralel kripto para madencileri de küresel çip krizinden olumsuz etkileniyor. ABD’li teknoloji şirketi Nvidia, söz konusu darboğaz döneminde ilk hamle olarak bazı çiplerin madencilik faaliyetlerinde kullanılmasını engellemek için bu çiplere kısıtlama getirmişti. Devam eden talebe yetişebilmek için şirket, geçen günlerde kripto para madenciliğine özel çipler piyasaya sunacağını duyurdu. Nvidia, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni madencilik çipleriyle bu çeyrekte 50 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bireysel yatırımcıların serveti kripto parayla artıyor

Bireysel kripto para birimi tradeinin pandemi döneminde artması, ocak ayı ortasında ilk kez 1 trilyon dolar düzeyini gören piyasa hacmini yeni bir rekora taşırken, bireysel yatırımcıların da servetini artırdı. Forbes’un 35. Yıllık Dünya Milyarderleri Listesi’nde bu yıl dört yeni kripto para birimi yatırımcısı yer alırken, toplam sayı 12’ye ulaştı. Bireysel kripto para birimi yatırımcılarının toplam serveti ise, 2020 yılındaki 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi.



