Kriptoda 320 milyon dolarlık siber saldırı

Ethereum ve Solana blokzincirlerini birbirlerine bağlayan Wormhole prokotolüne siber saldırı düzenlendi.

Protokolden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra ortaya çıkan bir bilgisayar korsanlığı ile 320 milyon dolar (yaklaşık 120 bin ETH) tutarında kayba uğradığı bildirildi.

Twitter üzerinde yapılan açıklama ile doğrulanan kayıplar sonrası Wormhole geliştiricileri ağı bakım için kapattılar. Warmhole'nin resmi internet sitesine de erişilemedi.

Sibergüvenlik şirketi CertiK tarafından yapılan analize göre bilgisayar kornsanları en az 251 milyon dolar tutarında ethereum, 47 milyon dolar tutarında Solana ve 4 milyon dolar tutarında USDC aldılar.

Wormhole, kullanıcılara ellerindeki tokenleri ve NFT'leri solana ve ethereum ağları arasında hareket ettirme imkanı veren bir protokol.

En büyük ikinci DeFi hırsızlığı

Söz konusu olayın DeFi (merkeziyetsiz finans) platformlarına yönelik en büyük ikinci siber saldırı olduğu bildirildi.

Merkeziyetsiz blok zincir protokolü Poly Network, Ağustos 2021'de siber saldırıya uğramış ve platformdan yaklaşık 600 milyon dolar değerinde kripto varlık çalınmıştı.

Öte yandan geçen yıl DeFi saldırılarında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık varlık çalınmıştı.