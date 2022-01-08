Kriptoda düşüş sürer mi yoksa dönüş zamanı mı?

Ufuk KORCAN

Zor geçen bir yılın ardından yatırımcılar yeni yıla umutlarla başlamıştı. Ancak riskli yatırım araçlarını tercih edenler için bu umutlar yılın ilk haftasında yerini karamsarlığa bıraktı. Bunun nedeni ABD Merkez Bankası’nın (Fed), açıkladığı toplantı tutanakları.

Fed tutanaklarında yetkililer, güçlenen ekonomi ile yüksek enflasyonun, faiz artışlarının daha önce öngörülenden erken ve daha hızlı gerçekleşmesine neden olabileceğini belirtti. Her ne kadar Fed daha önce 2022 yılında 3 faiz artışına gideceğini açıklasa da beklentiler faiz artırımlarının yılın ikinci yarısında olacağı yönündeydi. İşte bu beklentinin bir anda ‘terse’ düşmesi piyasalardaki risk iştahını azalttı. Küresel hisse senetleri piyasalarında satışlar hızlanırken kripto paralarda da sert geri çekilmeler yaşandı. Fed’in olumsuz açıklamalarının yanında dünya genelinde hızla yayılan Omikron varyantı da endişeleri artırıyor.

ALT COINLER AĞIR YARALI

Oysa kripto paralarda geçen yılın son çeyreğinde bir ralli beklentisi oluşmuş ancak ralli bir türlü gerçekleşmemişti. Yeni yılla bu yukarı hareketin ilk çeyreğe ertelendiğine yönelik tahminler vardı. Özellikle Bitcoin madenciliğinde dünya ikincisi olan Kazakistan’da yaşanan siyasi çalkantılar, Fed açıklamaları öncesinde piyasaları tedirgin etmeye başlamıştı. Tüm bu olumsuzlukların ardından 2022’ye 46 bin 200 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, 41 bin dolar sınırına geriledi. Piyasanın yönünü belirleyen Bitcoin’de yaşanan bu düşüş alt coinlerde daha sert oldu.

BTC'DE 100 BİN TAHMİNİ

Tüm bu olumsuzlukların yanından ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde 100 bin doları görebileceği tahmininde bulundu. Kuruma göre, özellikle altın yatırımcısının dijital varlıkları daha fazla benimsemesi bu tahminin gerçekleşme olasılığının temeli.

Goldman Sachs, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu rakam Bitcoin ve altından oluşan değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor. Yatırıma uygun altının değeri için tahmin ise 2.6 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla Goldman’a göre 5 yıl içinde Bitcoin’in bu pazardaki payının yüzde 50’ye ulaşması halinde değeri de 100 bin doların üzerine çıkabilir.

Bitcoin'de 43.500 dolara dikkat!

Fed’in şahin duruşunu teyit eden toplantı tutanaklarının ardından Bitcoin, kuvvetli destek seviyesi olan 45 bin 500 doların altına geriledi. Bununla birlikte Kazakistan'da yaşanan protestolar da Bitcoin fiyatını doğrudan etkiliyor. Zira bilindiği üzere Kazakistan toplam hashrate oranının yüzde 15’ine katkıda bulunan bir ülke. Bu protestolarla birlikte ülkede internet kesintiye uğradı. Piyasanın şu an için korkusu internetin tekrar gelmesiyle birlikte madencilerin satış yapma olasılığı. Bu iki unsur lider kripto para birimi BTC/USD paritesinde teknik anlamda hiçte istenmeyen bir seviyenin altına gelmesine neden oldu. Parite kasım ayının ikinci haftasında başlayan düşüş kanalının tekrar içerisine girdi. Paritenin bir an önce direnç noktası 42 bin 250 dolar seviyesine denk gelen bu kanalın dışına çıkması şart.

O seviyenin üzerine çıkılmalı

Bu hareketin gerçekleşesi 43 bin 500 dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere paritenin 45 bin 500 dolar seviyelerine doğru ivmelenmesini tetikleyebilir. Ancak paritenin düşüş kanalı içerisinde kalması durumunda aşağı yönlü risklerin devamı beklenebilir. Olumsuz senaryo olarak adlandırdığımız bu olasılığın hayata geçmesi ilk aşamada son derece kritik 40 bin 600-41 bin 600 dolar bandına kadar gerileme riskini beraberinde getirecek. Bu bölgenin altında ise 37 bin 600 yatay destek noktası bulunuyor. Ancak paritenin düşüş kanalı içerisindeki döngüyü tekrarlaması durumunda 35 bin-36 bin dolar riskinin masada olduğu unutulmamalı.

Borsada orta vadeli fırsat

Fed toplantı tutanakları küresel borsalarda satışlara neden olurken Borsa İstanbul’un bu gelişmeden pek etkilenmediği görüldü. Özellikle dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler Borsa İstanbul’da alımlara neden oluyor. BIST 100 Endeksi’nde 1.980 puan seviyesi ilk izlenecek destek noktası. Bu seviyenin altında 1.925 puan diğer bir destek noktası. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.010 puanın üzerinde kalınması halinde teknik anlamda alımlar yeniden hızlanabilir. Orta ve uzun vadede mevcut seviyelerin yatırım için uygun olduğu ifade edilirken bankacılık hisselerinden ziyade şu aşamada sanayi şirketlerine ağırlık verilmesi öneriliyor.