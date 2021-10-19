Kriptoda 'ETF' heyecanı: Bitcoin, rekor seviyeye yaklaştı

Kripto para birimi Bitcoin, kripto para ETF'lerinin borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının ardından zirveye yaklaştı. Bitcoin, bugün 63 bin dolar sınırına dayandı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ETF'lerin kripto para varlıklarına daha fazla yatırım çekebileceği konusunda yatırımcıların beklentiye girdi.

Bitcoin, Asya'daki işlemlerde yüzde 1.5 artışla 62 bin 991 dolara çıkarak nisanda ulaştığı 64 bin 895 dolarlık rekor seviyeden bu yana olan en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler ne diyor?

Bitcoin, çoğu hazırlık safhasında olan Bitcoin ETF'lerinin, emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar tarafından yönetilen milyarlarca doların sektöre akışını sağlayacağı beklentileriyle ekim ayında yaklaşık yüzde 40 arttı.

Analistler, ProShares'in EFT'sinin doğrudan Bitcoin yatırımları yapmayacağını, Chicago vadeli işlemler borsasında işlem yapacağını ve bu nedenle bunun sektöre fon akışı konusunda hemen bir etkisinin olmayabileceği belirtti. Fakat spekülatörler Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının spot fiyatlar için olumlu bir sinyal olduğu konusunda beklentiye girmekteydiler.

Sektör 10 yıldır kampanya yürütüyor

ProShares'in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun bugün New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlaması bekleniyor.

SEC, ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na geçtiğimiz hafta onay vermişti. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonu hala onay bekliyor.

Bitcoin ETF’i oluşturmak için ilk adım 2013 yılında atılmıştı. Başvuru, Facebook Inc.’ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından yapılmıştı. SEC, dolandırıcılık ve manipülasyon endişelerini işaret ederek başvuruları reddetmişti.

6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü, yaklaşık 10 yıldır Bitcoin ETF başvurularının onaylanması için kampanya yürütüyordu.