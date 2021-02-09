Kriptoda Musk rallisi

Deniz KILINÇ

Sosyal medya paylaşımları üzerinden kripto paralara ilgisiyle bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’ın son Twitter paylaşımları, piyasanın 10’uncu kripto parası Dogecoin fiyatında pazar günü 8,2 sentle yeni rekora yol açtı. Öte yandan

Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı ve ödemelerde Bitcoin kabul edeceği açıklaması, piyasanın lideri kripto paradaki ralliyi de kuvvetlendirdi. Bitcoin TSİ 16:46’da 44 binin üzerine çıkarak rekor tazeledi. Toplam 700 milyar doların üzerinde piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi olarak bilinen Bitcoin, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın desteğiyle dün yeni rekorunu kırsa da yeni bir rakiple karşı karşıya. 2013 yılında internet mizah enstrümanı “meme” aracılığıyla öne atılan ve IMB yazılım mühendisi Billy Markus ile Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından bir “şaka” olarak Bitcoin ve Doge ‘meme’inin birleşimiyle oluşturulan Dogecoin, Musk’ın sosyal medya paylaşımlarıyla yeni rekorlar kırarak kripto para dünyasında ünyasında ilgi çekmeye başlıyor.

Dogecoin, geçen haftalarda rda sosyal medya platformu Reddit’teki ki WallStreetBets grubundaki bir grup bireysel yatırımcının GameStop hisseleriyle başlayan ve gümüşle devam eden hedge fonu savaşından aşina olunan bir kripto para birimi. Grubun Dogecoin’i desteklemesi ve Musk’ın Twitter paylaşımlarıyla oluşan spekülasyonla, piyasanın en güçlü 10’uncu kripto para birimi haline gelen Dogecoin pazar günü yüzde 53 artışla 8,2 sente yükseldi. Musk, cumartesi günü Twitter hesabından düzenlediği bir ankette, takipçilerine geleceğin kripto para birimini seçmeleri için Dogecoin ve diğer bütün kripto paralar seçeneklerini sundu. Pazar günü ise “Köpekleri (Doge) kim saldı?” paylaşımının ardından “Halk konuştu” diyerek Dogecoin’in yüzde 71,3 ile kazandığı anket sonuçlarını paylaştı. Musk’ın söz konusu paylaşımlarının ardından CoinMarketCap verilerine göre bir önceki rekoru olan 7,8 senti geride bırakan Dogecoin’in piyasa hacmi pazar günü 10 milyar dolara yükseldi.

Tesla Bitcoin’le araç satacak

Musk’ın Dogecoin rallisinin yanında Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığı ve gelecekte ödemelerde Bitcoin kabul edeceği açıklamalarıyla Bitcoin de rekor tazeledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Tesla’nın getirilerini çeşitlendirmek amacıyla Bitcoin satın aldığını ve kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu gelişmeyle Bitcoin TSİ 16:50’de yüzde 44 binin üzerine çıktı ve 40 bin dolarlık önceki rekorunu geride bıraktı. JP Morgan’ın geçen aylarda yayınladığı bir öngörüde, Bitcoin’in 146 bin dolara ulaşma potansiyeli olduğu, enflasyona karşı koruma olabileceği ve portföylerde altının yanında bir alternatif olarak yer aldığı belirtilmişti.

“Kötü sonuçlanması kaçınılmaz”

Dogecoin pazar günkü rallinin ardından dün TSİ 15:11’de 7,4 sente gerilerken, analistler Dogecoin’de sosyal medya spekülasyonuyla başlayan boğa piyasasının sert bir frenle sonuçlanacağını öngörüyor.

ABD merkezli finansal hizmet şirketi Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz yatırımcıların GameStop hadisesinde olduğu gibi Dogecoin’de de gereğinden fazla iştahlandıklarını düşünüyor. Novogratz, “DOGE çılgınlığının kötü sonuçlanacağını düşünüyorum” dedi. GameStop’un da benzer bir senaryoyla sonuçlandığını hatırlatan Novogratz Dogecoin’in bir amacı olmadığını belirtiyor ve “Bitcoin ve Ether ile devam edin. Bu kripto rallisinde oynamanın birçok mantıklı yolu var” yorumunu yaptı. Kripto para analisti Scott Melker, Novogratz’a paralel olarak yatırımcıların Dogecoin’in yükselmeye devam edeceği inancının bir vesvese olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada popüler teknik analist DonAlt da Twitter’da yaptığı paylaşımda, Dogecoin’deki artışın koordine bir pump&dump olabileceğini ve yatırımcıların bu ralli sonrası “paralarını kaybedebileceğini” belirtti.