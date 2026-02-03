Kriptoda risk alarmı: Bitcoin’de sert geri çekilme

Kripto para piyasalarında son günlerde yoğunlaşan satışlar, Bitcoin tarafında sert tasfiyeleri beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre, yatırımcıların açtığı hem uzun hem de kısa yönlü pozisyonlarda toplam 2,56 milyar dolarlık Bitcoin işlemi likide edildi.

Geçmişteki büyük dalganın oldukça altında

Her ne kadar son gelişmeler dikkat çekse de, ortaya çıkan tablo önceki büyük şoklarla kıyaslandığında daha sınırlı kaldı. CoinGlass’ın paylaştığı verilere göre, yeni likidasyonlar Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurduğu dönemde yaşanan 19 milyar dolarlık rekor tasfiyenin oldukça gerisinde bulunuyor.

Yatırımcılar frene basıyor

Uzmanlar, son satışların piyasadaki kırılganlığın daha net hissedildiğine işaret ettiğini belirtiyor. Kaiko Kıdemli Araştırma Analisti Adam McCarthy, “Son aylarda yatırımcılar risk çerçevelerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Bu da doğal olarak geri adım atılmasına yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Zayıf hacim hareketi sertleştirdi

Bitfinex analistleri ise özellikle hafta sonu döneminde işlem hacimlerinin düşmesinin, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.

Makro riskler ön planda

Makroekonomik belirsizliklere vurgu yapan Charles Schwab Research Center’dan Jim Ferraioli, "Bu seviyelerde piyasalar için en büyük risk, işsizlikte ani bir sıçrama ya da yapay zeka ticaretinde yaşanabilecek bir bozulma gibi dış faktörler" ifadelerini kullandı.