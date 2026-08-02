Kriptoda sessiz ralli başladı: 120 milyar dolarlık dönüşün arkasındaki 4 kritik sinyal

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Kripto para piyasası, yılın ilk yarısındaki zayıf performansın ardından temmuz ayında güçlü bir toparlanma sergiledi. Kripto varlıkların toplam piyasa değerini gösteren Total Market, bir ayda 123,2 milyar dolar artarak 2,16 trilyon dolara yükseldi.

Piyasadaki yükselişte, ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte Fed'in faiz artırımlarını erteleyebileceği beklentisinin güçlenmesi etkili oldu. Daha gevşek para politikası ihtimali, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini destekledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin önceki haftalara kıyasla hafiflemesi de risk iştahını artıran gelişmeler arasında yer aldı. Jeopolitik belirsizlik sürmesine rağmen yatırımcıların kripto varlıklarda panik satışına yönelmemesi, piyasadaki iyimserliği güçlendirdi.

Öte yandan ABD'de kripto sektörüne yönelik hukuki çerçevenin netleşmesini amaçlayan CLARITY Act ile ilgili olumlu haber akışı da piyasaya destek verdi.

Ethereum 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti

Bu gelişmelerle, kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin geçen ay yüzde 7,2 artarak 62 bin 884,9 dolara çıktı. Ethereum da bu dönemde yüzde 18,2 artarak 1862,3 dolara ulaştı ve 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

"Henüz boğa piyasası demek için erken"

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, temmuz ayındaki yükselişin tek bir nedene bağlanamayacağını belirterek, haziran ayındaki sert satışların ardından piyasanın aşırı baskılanmış seviyelere geldiğini söyledi.

Başkaya'ya göre Spot Bitcoin ETF'lerine yeniden para girişinin başlaması kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterirken, Fed'in faizleri sabit bırakması ve jeopolitik risk priminin gerilemesi de kripto varlıklara destek verdi.

Bununla birlikte Başkaya, mevcut hareketin güçlü ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcından ziyade sert satışların ardından gelen kontrollü bir toparlanma görünümünde olduğunu ifade etti.

Yükselişin kalıcı hale gelebilmesi için de Spot Bitcoin ETF'lerine para girişinin sürmesi, Fed'in daha yumuşak para politikasına yaklaşması, jeopolitik risklerin azalması ve yatırımcıların risk iştahının güçlenmesi gerekiyor.