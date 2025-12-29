Kriptoda yıl sonu rallisi: Bitcoin 90 bin doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Florida’daki görüşmesinin ardından yapılan pozitif açıklamalar, kripto paralarda alımları hızlandırdı. İki liderin, savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin büyük ölçüde şekillendiğine işaret eden değerlendirmeleri, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Hafta sonu 87 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, gece saatlerinde ivme kazanarak sabah erken saatlerde 90 bin dolar eşiğini geçti. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum da yükselişe eşlik ederek 3 bin doların üzerinde tutundu. XRP 1,90 dolardan, Solana ise 127,76 dolardan fiyatlandı.

Değerli metallerde yükseliyor

Kripto paralardaki yükselişe değerli metaller de eşlik etti. 2025 boyunca güçlü bir performans sergileyen gümüş, gece saatlerinde ons başına 83 doların üzerine çıktı. Sabah saatlerinde ise kâr satışlarıyla 79 dolar seviyesine doğru geri çekildi. Ons altın ise 4 bin 510 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.