Kriptodaki dönüşte bu coin'lere dikkat!

Ufuk KORCAN

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecine girmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle ‘panik atak’ geçiren piyasalar, endişe yaratan bu gelişmelere alışmışa benziyor. Geride bıraktığımız hafta Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantı sonrası verilen olumlu mesajlar, piyasalar tarafından olumlu algılandı. Ancak ABD Başkanı Biden’ın açıklamalara ‘şüpheli’ yaklaştıklarını söylemesi bu olumlu havayı bir miktar azaltsa da piyasalarda yaraları sarma eğiliminin baskın olduğu görülüyor.

SAVAŞ BİTSE DE FED VAR

Peki riskli varlıklar olarak sınıflandırılan hisse senedi ve kripto paralarda son zamanlarda yaşanan mini ralli sürecek mi? Öyle ki son 2 haftada ABD hisse senedi borsaları yüzde 10’un üzerinde yükselirken, kripto paraların kralı Bitcoin’de 24 Ocak’tan bu yana yaşanan değer artışı yüzde 50’ye dayandı. Bu soruyu yanıtlayan uluslararası yatırım bankaları analistleri pek iyimser değil. Rallinin uzun soluklu olmayacağı görüşünde olanlar, Fed’in şahin duruşunun piyasaların üzerinde “Domekles’in Kılıcı” gibi sallandığını düşünüyor.

BORSALARA PARALEL HAREKET

Kripto paraların merkeziyetsiz ve geleneksel yatırım araçlarına alternatif yatırım olması nedeniyle farklı yönde hareket ettiğine dair söylem son zamanlarda gücünü yitirdi. Öyle ki geçmişte altına benzeyen/rakip bir enstrüman olarak görülen Bitcoin’in Nasdaq borsası ile olan korelasyonu şubat ayında 0.74’e çıkmıştı. Son 3 aylık döneme baktığımızda ise Bitcoin’in S&P 500 ile olan korelasyonu 17 ayın zirvesine ulaşmış durumda. Yani Bitcoin yatırımcılar açısından teknolojik bir varlık olarak görülmeye başlandı.

İLGİ DEVAM EDECEK

Dolayısıyla küresel risk iştahının seyri önümüzdeki dönemde kripto paraların da yönünü belirleyecek gibi duruyor. Öte yandan kripto paralara yönelik gelebilecek regülasyonlar da fiyatlar üzerinde birinci dereceden etki etmeye devam edecek. Ancak geçen hafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in kripto paraların son zamanlarda yaşadığı ciddi büyümeye dikkat çekerek blockchain teknolojisinin faydalarından bahsetmesi kripto varlıklara olan ilginin süreceğine yönelik görüşleri destekledi.

Bitcoin'de kritik seviyeler nerede?

Kripto para piyasasında son dönemde yakalanan olumlu hava Avrupa Parmamentosu karariyla kısmen de olsa dağılmışa benziyor. AP kararıyla, transferin yapıldığı anonim cüzdan bilgisini de borsalar sağlamak zorunda. Bitcoin/dolar paritesi bu kararla birlikte kritik destek noktalarının altına geldi. Özellikle 45 bin dolar desteğinin altına gelinmesi dikkat çekici. Çünkü burası trend desteği konumunda. Paritenin şimdi bir an önce tekrar bu trendin üzerine çıkması şart. Aksi takdirde 44.000 ve 42.600 dolarlı seviyelere kadar gerileme riski var. Yukarıda 45.000 doların üzerinde kalınirsa 48-49 bin dolar ara direnç konumunda.

Olası bir rallide gaza basabilirler

Kripto paralarda olası bir rallide öne çıkacak projelere geçmeden önce sert fiyat hareketlerinin yaşandığı bu varlıklara yatırımın oldukça riskli olduğunu ve tasarrufl arınızın küçük bir bölümünü bu alana ayırmanızın doğru olacağını bir kez daha hatırlatalım.

Metaverse: Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor. Metaverse bir avatarla temsil edilen kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği ve öğrenebileceği sanal bir dünya. Büyük şirketlerin yaptığı yatırımlar bu alanın ciddi bir potansiyel taşıdığını gösteriyor.

Web3: Web 3 aslında metaverse için bir altyapı niteliğinde olacak. İnternetin bir sonraki adımı olan Web 3, genel olarak Bitcoin ve Ethereum gibi merkezi olmayan ağlar tarafından mümkün kılınan bir internet anlamına gelir. Bu ağların temel yeniliği, tek bir kuruluşun kontrol etmediği, ancak yine de herkesin güvenebileceği platformların oluşturulması.

NFT: NFT kavramının açılımı “Non Fungible Token” ya da Türkçe karşılığı ile “Değiştirilemez Token” olarak ifade ediliyor. Bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NTF’ler; koleksiyon ürünlerinden sanal ayakkabılara, sanal oyun içeriklerinden dijital mülklere, birçok dijital varlığı temsil ediyor.

Defi: Defi, Merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel addır. Geride bıraktığımız yıllarda yatırımcıların ilgi gösterdiği Defi projelerinin gelecekte de popüler olması bekleniyor.

Dünya Kupası fun token'lara ilgiyi artırabilir

Katar’ın ev sahipliği 21 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası finalleri fun token olarak bilinen taraftar token'lara ilgiyi artırabilir. Bazı ülke milli takımlarının kendine ait taraftar token'larını arz ederken çok sayıda kulüp token'ı da borsalarda işlem görüyor. Dünya Kupası’nın yaklaşıyor olması milli takımlar önderliğinde taraftar token'ları gündemde üst sıralara taşıyabilir. Yine başarılı futbolcuların kulüp bazındaki transfer haberlerinin, taraftar token fiyatlarında sert hareketlere neden olduğunu gördük.

Launchpad gözden düştü

Projelerin çıkardığı kripto varlıkların ön satışlarının yapıldığı platformlar (launchpad) bir dönem çok popülerdi. Ancak launchpadlarde son dönemde çıkan kriptoların düşük fiyat performansı ve ön satışı yapılan proje sayısının fazlalığı launchpadlerin kendi kripto paralarına ilgiyi azalttı. Öte yandan genellikle bir teknolojiye sahip olmak yerine meme (şaka) olarak bir takım temalarla ilişkilendirilen kripto paralar da son dönemde gözden düşmüş durumda.