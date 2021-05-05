Kriptolarda bir Elon Musk rallisi daha: Dogecoin Ay’a çıkacak mı?

Deniz KILINÇ

Gerek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekse CEO’su olduğu Tesla’nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alımı, Elon Musk’ı popüler kripto para destekçilerinden biri haline getirdi. Geçen aylarda Musk’ın sosyal medya spekülasyonlarıyla dikkat çeken Dogecoin, dün sabah saatlerinde yüzde 55 artışla 0,69 dolara yükselerek yeni rekorunu gördü ve bu rekor, kripto para biriminin piyasa hacmini 83 milyar doların üzerine taşıyarak Dogecoin’i piyasa hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto para birimi yaptı. Dogecoin’deki rekor sebebiyle trading platformu Robinhood, kısa bir süreliğine Dogecoin işlemlerini askıya aldı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin’deki yatay seyir devam ederken, uzmanlar Dogecoin’deki artışın altcoin sezonunu müjdelediği yorumunu yapıyor.

2021’de yüzde 14.000 artış

2013 yılında internette popüler mizah aracı “meme” olarak ortaya çıkan Dogecoin, sene başından bu yana yüzde 14.000 arttı. Dogecoin 31 Aralık’ta 0,00468 dolardaydı. Dogecoin, dünkü rekorunun ardından TSİ 13:53’te 0,67 dolara döndü. Dogecoin’in “#DogecoinAya (Dogecointothemoon)” etiketiyle söz konusu kripto para için belirlenen 0,69 dolar bariyerini aşmasının ardından şimdi yatırımcılar Musk’ın Saturday Night Live (SNL) performansını bekliyor.

Blockstream CEO’su Adam Back, Dogecoin’deki bu boğa hareketini kumara benzetiyor. Back, “Bu artış piyasa Dogecoin’in bir değeri olduğunu düşündüğünden değil, hatta tam tersi değerden yoksun olduğuna inandığı için gerçekleşiyor. Şaka ne kadar devam ederse spekülasyon kolaylaşıyor ve kumar benzeri bir pump and dump’a dönüşüyor” değerlendirmesini yapıyor.

Dogecoin destekçileri artıyor

Geleneksel yatırımcılar tarafından halihazırda spekülatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen kripto paralara destek devam ediyor. Musk’ın ardından ünlü yatırımcı Winklevoss kardeşlerin kripto para borsası Gemini de Dogecoin’i listelemeye başlayacağını açıkladı. Gemini’nin yanında bir başka online trading platformu eToro da artan taleple platformda Dogecoin kabul edileceğini açıkladı. Öte yandan ABD’li rapçi Meek Mill de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 50 bin dolar değerinde Dogecoin satın aldığını duyurdu ve “Artık fırsatı kaçırmaktan bıktım”dedi.

Ether’de rekorlar devam ediyor, Bitcoin yatay Avrupa Komisyonu’nun yatırım kolu Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Ethereum blok zincir hamlesinin ardından son aylarda rekorlar kıran Ether, yıl başından bu yana yüzde 324 yükseldi. Ether, 4 Mayıs’ta 3 bin 523 dolarla yeni rekorunu kırdıktan sonra dün TSİ 14:33’te 3,357 dolardan işlem gördü. Kripto para piyasa analiz şirketi Crypterium, Ether üzerindeki artan yatırımcı baskısına paralel, Ether’in kısa vadede 2,900 dolar ile 3,000 dolar düzeyine gerileyebileceği, uzun vadede ise Ether’deki güçlenmenin sürmesiyle 3,000dolar ila 4,000 doları görebileceğini düşünüyor. Altcoinlerdeki boğa hareketine rağmen Bitcoin’de ise yatay bir seyir izleniyor. Sene başından bu yana yüzde 113 artan Bitcoin, dün TSİ 14:39’da yüzde 1,86 düşüşle 55 bin 199 dolardan işlem gördü. Coingape’de yer alan JohnIsigeanalizine göreBitcoin’in 56 bin dolar destek düzeyini aşması durumunda 60 bin dolara uzanan bir yolu var. Fakat altcoin sezonuna bağlı olarak satemirlerinin artması durumunda Isige, Bitcoin’in 50 bin dolar altına inebileceği yorumunu yapıyor.

Bankaların SEC’e kripto başvuruları devam ediyor

Regülasyon endişeleri yatırımcıların çekingen davranmasına devam etse de kurumsal yatırımcının kripto ilgisi sürüyor. Mastercard ve PayPal gibi kurumsal şirketlerin kripto para hamlelerinin ardından regülasyon endişeleri, piyasadaki kurumsal ilginin sönmesi için yeterli olmadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) henüz bir Bitcoin ETF’sini onaylamamış olsa da BNY Mellon müşterilerine sekiz ayrı Bitcoin ETF’si sunmak için SEC’ye başvuruda bulundu. BNY Mellon’ın yanında State Street ve US Bank de sırasıyla VanEck ve NYDIG Bitcoin’in Bitcoin ETF’lerini yatırım seçeneği olarak sunabilmek için SEC’ye başvuran bankalar arasında. ABD’li düzenleyici uzun bir süredir devam eden ETF işlemleri hakkında henüz nihai bir karar vermemiş olsa da bankaların hamleleri kurumsal tarafta şirketlerin kripto para trenini kaçırmak istemediğine işaret ediyor.