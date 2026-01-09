Kriptonun çılgın ismi: Bitcoin 1 milyon dolara ulaşabilir

Kripto para piyasalarında vadeli işlemler ve sürekli kontratlar sunan BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD’nin konut piyasasına likidite enjeksiyonu kararının yeni bir parasal genişleme sinyali olduğunu savunarak Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşabileceği öngörüsünü yineledi.

200 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alımı

Hayes’in değerlendirmeleri, Beyaz Saray'ın konut piyasasına yönelik yeni adımının ardından geldi. Buna göre, Fannie Mae ve Freddie Mac, toplam 200 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alımı yapmakla görevlendirildi.

Bu hamlenin amacı, mortgage tahvillerindeki spread'i (mortgage tahvilleri ile devlet tahvilleri arasındaki faiz farkı) daraltarak konut kredisi faizlerini ve aylık ödemeleri aşağı çekmek, böylece konut sahipliğini daha erişilebilir hale getirmek. Fannie Mae ve Freddie Mac’in bu alımlar için yaklaşık 200 milyar dolarlık nakit kaynağa sahip olduğu belirtiliyor.

"Niceliksel gevşeme"

Piyasalardaki bazı yorumcular, söz konusu adımı ABD’nin kendi “niceliksel gevşeme” versiyonu olarak değerlendiriyor. Hayes de bu görüşe katılarak, yönetimin ekonomiyi “ısındırmaya” hazır olduğunun sinyalini verdiğini savundu.

38 trilyon doları aşan kamu borcu

Hayes’e göre, Bitcoin’in geleneksel dört yıllık döngü modeli artık geçerliliğini yitiriyor. Bunun yerine, küresel merkez bankalarının bilanço genişlemeleri belirleyici hale geliyor. Hayes, Dubai’de düzenlenen Token2049 etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD’nin 38 trilyon doları aşan kamu borcunu yönetmek için devlet yönlendirmeli, büyük ölçekli kredi genişlemesine yönelebileceğini ifade etmişti.

Hayes, Hazine tahvil getirilerinin sert yükselmesi halinde, geçmiş örnekleri gölgede bırakacak ölçekte bir parasal genişleme sürecinin devreye alınacağını öne sürüyor. Ona göre bu senaryo, sınırlı arza sahip Bitcoin’i güçlü bir alternatif varlık haline getirerek fiyatı çok konuşulan 1 milyon dolar seviyesine taşıyabilir.