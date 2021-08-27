Küba'dan kripto para adımı

Kuzey ve Orta Amerika ülkelerinin kripto paralara ilgisi artıyor. Haziran ayında Bitcoin yasasını parlamentodan geçiren El Salvador'un ardından Küba'da kripto paralara yönelik adımlar atacağını duyurdu.

Küba hükümeti, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını tanıyacak ve buna ilişkin düzenlemeler yapacak.

Hükümetin yayınladığı karara göre, Küba Merkez Bankası hangi kripto paraların tanınacağı ve Küba'da hangi hizmetler için nasıl lisans alacaklarına dair kuralları belirleyecek.

Trump döneminde Küba'ya karşı ambargonun sıkılaştırılması sonrasında kripto paraların Küba'da popülerliği artmıştı.