Berfin ÇİPA

17 Ekim'de mainnet'ini başlatan Aptos beklentileri karşılayamadı. Fiyatın düşüş kaydetmesi bazı kullanıcıları tedirgin ederken 160.000 işlem hızını yakalayamayan Aptos kafalarda soru işareti yarattı.

APT’nin borsada listelenmeye başlamasıyla satış gelmesinin normal karşılanması gerektiğini belirten Kripto Para Uzmanı Oytun Es; “Proje çok büyük ümitlerle ön plana çıktı. Hem sosyal medyada hem de yatırımcı tarafında oldukça dikkat çekti. Fakat borsaya giriş ile beraber fiyatın geriye gittiğini gördük. Eleştirilerin ana odağı aslında buradan geldi. Böyle bir geri çekilme şaşkınlıkla karşılanmamalı çünkü öncesinde ciddi anlamda yatırım toplamış bir projeden bahsediyoruz” dedi.

Aptos’tan “Solana Killer” olarak bahseden kitle APT’nin Bitcoin’i işlem hızı olarak geçeceğini de söyledi. BeInCrypto Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu; “Aptos ilk günden çuvalladı” dedi ve ekledi; “Aptos 1 saniyeden daha kısa sürede bir blok gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Bu nedenle de en yakın rakibi saniye de 65 bin işlem gerçekleştiren Rust tabanlı blok zinciri Solana oluyor. Ancak Aptos mainnet ve listelenme süreci başladığı gün erken saatlerde saniyede 4 işlem gerçekleştirerek ve ağın devre dışı kalmasıyla beraber ilk günden çuvalladı”

"Karşılaştırma yapmak için erken"

Es, işlem hızı karşılaştırma yapılması için ağı kullanan kişi sayısının çoğalması gerektiğini belirterek; “Ağın yoğunluğunu görmek lazım. Ağın yoğunluğunu gördükten sonra hızlı mı değil mi o zaman net bir şey söyleyebiliriz. Şu aşamada Aptos ile alakalı diğer projelerle bir karşılaştırma yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yeni çıkan projelerin nihai hedefi Ethereum’un tahtını ele geçirmek. Elbette diğer projelere de şans verilmesi gerekiyor ancak ben Ethereum’u bitirebilecek tek projenin Ethereum’un kendisi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Küçük yatırımcı uzak durmalı"

Yatırımcı kendini nasıl korumaya alabilir sorusuna Dedeoğlu’nun cevabı şu şekilde oldu; “Aptos yeni bir proje ve aceleye getirilmiş bir lansman süreci ile sınandığı için grafikte bilinmezlikler çok fazla. Küçük yatırımcının kısa süreli günlük hatta dakikalık işlem yapma kabiliyeti çok düşük olduğu için çok riskli kripto para yatırımı portföyü statüsünde değerlendiriyorum. Küçük ve spot yatırım yapan yatırımcıların uzak durması gerektiğine inanıyorum. Trade kabiliyetine inanan traderların da çok dikkatli olması gereken bir token. Dolayısıyla portföydeki minimum tutar ile işlem yapılmalı”

"Büyük zarara yol açabilir"

Es de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek; “Projenin fiyat grafiği de ortada yüzde 90’ların üzerinde bir günde değer kaybetmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu fiyat hareketlerinin bu kadar sert devam etmemesi için hiçbir sebep yok. O nedenle, bu kadar tahtası oynak bir proje ne kadar gelecek vaat ederse etsin, bütçenizin büyük bir kısmını yatırmak büyük bir zarara yol açabilir” dedi.