“Kumarbazlar spora dönünce kripto para piyasası hacmi düşecek”

ABD’li finansal hizmet şirketi Robinhood halka arzı ardından ikinci çeyreğe ait finansal verilerini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre aktif kullanıcı sayısı yüzde 109 artan şirket, net gelirinin, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 244 milyon dolardan, 565 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerine, kripto işlemleri 233.1 milyon dolar, opsiyon işlemleri 164.6 milyon dolar ve hisse senetleri 52 milyon dolar katkıda bulundu.

Robinhood'un gelirinin büyük kısmı, işlem geliri, sipariş akışı için ödeme (PFOF) adı verilen ve perakende brokerlerin toptancılardan yapılan ödemelerle birlikte biraz daha iyi bir uygulama fiyatı için müşteri siparişlerini borsalar yerine toptan brokerlere gönderdiği bir uygulamadan geliyor. Kripto ticaret geliri bir yıl önce sadece 5 milyon dolardı düzeyindeydi.

Şirket bunun yanında yılın üçüncü çeyreğinde COVID-19 kısıtlamalarının hafifleyeceğini ve küçük yatırımcıların işlem hızının yavaşlamasını bekliyor.

Yatırım araştırma firması New Constructs CEO'su David Trainer, "Yatırımcılardan değil kumarbazlardan bahsediyoruz. Spor faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla işlem hızında bir yavaşlama olacaktır. Spor bahisleri borsada bahis oynamaktan çok daha eğlenceli" dedi.