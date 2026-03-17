Küresel yatırımcı fren yaptı: BofA anketinde boğa iştahı eridi

Bank of America’nın (BofA) mart ayına ilişkin küresel fon yöneticisi anketi, yatırımcıların piyasalara ilişkin görünümünde belirgin bir bozulmaya işaret etti. Ankete göre, İran’daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler ile özel kredi piyasasına yönelik endişeler, yatırımcıları daha temkinli bir pozisyona iterken, risk iştahında da düşüş yaşandı.

Anket sonuçları, mart ayında küresel yatırımcı algısının özellikle büyüme, enflasyon ve faiz görünümünde sert bir bozulma sergilediğini ortaya koydu.

Küresel büyüme beklentisi sert geriledi

BofA anketine göre, küresel ekonominin güçleneceğini düşünen yatırımcıların net oranı, bir önceki ay yüzde 39 seviyesinden yüzde 7’ye geriledi. Bu görünüm, fon yöneticilerinin küresel büyümeye ilişkin beklentilerinde sert bir zayıflamaya işaret etti.

Öte yandan, önümüzdeki 12 ayda küresel enflasyonun yükseleceğini öngörenlerin net oranı ise yüzde 9’dan yüzde 45’e yükselerek dikkat çekici bir sıçrama kaydetti.

Faiz beklentilerinde yön değişti

Ankette, faiz görünümünde de belirgin bir dönüş gözlendi. Kısa vadeli faizlerin düşeceğini bekleyen yatırımcıların net oranı, yüzde 46’dan yüzde 17’ye gerileyerek Şubat 2023’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu tablo, piyasalarda daha önce öne çıkan gevşeme beklentisinin yerini, daha uzun süre yüksek faiz görünümüne bıraktığına işaret etti.

Risk iştahı geriledi, ancak panik seviyesinde değil

BofA’nın anketinde ölçülen risk iştahı endeksi, mart ayında 8,2’den 5,6’ya geriledi. Buna karşın endeks, Nisan 2025’teki tarife şoku döneminde görülen 1,8 seviyesinin halen belirgin şekilde üzerinde bulunuyor.