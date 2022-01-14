Kuzey Koreli hackerlar 400 milyon dolarlık kripto para çaldı

Kuzey Koreli hackerler tarafından kripto para platformlarına 2021 yılında en az 7 saldırı düzenlendi ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında dijital varlık çalındı.

Chainlysis raporunda, "2020'den 2021'e Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlıklarının sayısı 4'ten 7'ye yükseldi ve bu korsanlıklarla çalınan miktar yüzde 40 arttı" ifadelerine yer verildi.

Raporda, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının hedefi olan kuruluşların isimlerine yer verilmedi, ancak aralarında Liquid.com'un olduğu yatırım şirketleri ve merkezileşmiş borsaların hedeflendiğini vurgulandı.

Chanilysis geçen yıl saldırıların çoğunun ABD'nin yasaklılar listesinde olan ve Kuzey Kore istihbarat servisi ile bağlantılı Lazarus Group tarafından gerçekleştirildiğini de belirtti.