Lagarde: Kripto paralara düzenleme getirilmeli

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların "değersiz, beş para etmez" olduklarını öne sürdü ve insanların yaşamları boyunca biriktirdikleri ile kripto paralarda spekülatif hareketlerde bulunmaktan uzaklaştıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Riskleri anlamayan, her şeylerini kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar için endişe ettiğini belirten Lagarde, "Bu nedenle kriptolara düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kriptoların değeri konusunda kuşkulu olduğunu da ifade eden Lagarde, ECB'nin dijital euro projesinin ise gelecek 4 yılda gerçekleşebileceğini vurguladı.

Lagarde, "Benim çok mütevazi değerlendirmeme göre, kripto paralar değersiz, beş para etmez, hiçbir şeye dayanmıyorlar, bir güvenlik çıpası olarak hareket edecek bir varlığa dayanmıyorlar" diye konuştu.