  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Litecoin, Walmart ile dalgalandı
Takip Et

Litecoin, Walmart ile dalgalandı

Walmart, e-ticaret platformlarında Litecoin ile ödeme seçeneği sunulacağı iddialarını reddetti. Basına yansıyan haberler Litecoin'de dalgalanmaya neden oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'li perakende devi Walmart'tan Litecoin ile ilgili açıklama geldi.

Litecoin ile bir ortaklıklarının bulunmadığını açıklayan Walmart, basına yansıyan iddiaları reddetti. Şirket, haberin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Walmart'ın açıklamasının ardından Litecoin sert düşüş yaşadı.

En eski kripto para birimleri arasında yer alan Litecoin, 235 dolardan 180 dolara çekildi.

Şirketin e-ticaret platformlarında 1 Ekim'den itibaren Litecoin ile ödeme seçeneği sunulacağı iddia edilmişti. Haberin ardından Litecoin'in değeri 175 dolardan 235 dolara kadar yükselmişti.

MicroStrategy, 5 bin Bitcoin daha aldıMicroStrategy, 5 bin Bitcoin daha aldıKripto Para
Etiketler
EKONOMİDE SON 24 SAAT