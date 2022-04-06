Madenciliği tamamlanan Bitcoin sayısı 19 milyona ulaştı

Madenciliği tamamlanarak dolaşıma sokulan Bitcoin sayısı 19 milyona yükseldi.

Bitcoin'in ortaya çıktığı tarih olan 3 Ocak 2009'da dolaşımdaki Bitcoin sayısı 50 iken, bu sayı günümüze kadar sürekli artış gösterdi. Dolaşımdaki Bitcoin sayısının artması, Bitcoin madenciliği sayesinde sağlanıyor. Madenciliğe özel dizayn edilmiş cihazlarını sistemin kullanımına sunan madenciler, bu yöntemle Bitcoin üretimi gerçekleştiriyor.

Cihazların işlem gücü kullanılarak Bitcoin bloklarının doğrulanması ve blok zincire eklenmesi süreci Bitcoin madenciliği olarak nitelendiriliyor. Bunun karşılığında Bitcoin ağı, sistemin işlemesini sağlamak ve teşvik amacıyla madencilere blok başına ödül sunuyor. 2022 Nisan itibarıyla, madenciliği tamamlanmış Bitcoin sayısı 19 milyona ulaşırken, blok sayısı ise 730 bini geçti.

840 bininci blokun ardından madencilik ödülü 3,125 Bitcoin'e düşecek

Blok ödülleri, Bitcoin madencilerinin gelirlerini doğrudan etkiliyor. Bu noktada, 210 bin rakamı sistem açısından önem taşıyor. Blok başına 50 Bitcoin ödülüyle başlayan madencilik serüveninde, 210 bin blokta bir ödül yarıya indiriliyor.

Bu kapsamda, başlangıçta 50 Bitcoin olan blok ödülü, 28 Kasım 2012'de 25 Bitcoin'e, 9 Temmuz 2016'da 12,5 Bitcoin'e, 11 Mayıs 2020'de 6,25 Bitcoin'e düştü. Şu anda madenciler blok başına 6,25 Bitcoin ödül kazanırken, madenciliği tamamlanmış Bitcoin bloku sayısının 210 binin 4 katı olan 840 bine ulaşmasıyla ödül 3,125 Bitcoin'e düşecek.

Blok sayısı ve verilen blok ödüllerinin çarpımı, dolaşımdaki toplam Bitcoin sayısını ortaya koyuyor. Toplam Bitcoin üretiminin 21 milyon ile sınırlandırılmış olması da bu noktada önem taşıyor. 2022 Nisan itibarıyla 19 milyona yükselen dolaşımdaki toplam Bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında madencilik faaliyeti sona erecek. Uzmanlar, üretimin ortalama her 4 yılda bir yarı yarıya azalmasından dolayı tüm Bitcoin üretiminin 2140 yılında sonlanacağını öngörüyor. Bitcoin üretiminin tamamlanmasının ardından, ağdan elde edilen gelirlerin, doğrulanan işlem sayısı üzerinden sağlanması bekleniyor.

Bitcoin madencileri 2021'de 15 milyar dolardan fazla kazandı

Blok başına ödül miktarı zamanla düşse de Bitcoin'in değerinin geçen senelere göre artış göstermesi madencilerin gelirlerinde artışa neden oldu. Bitcoin ağındaki madencilerin geçen yıl elde ettiği toplam gelir 15 milyar doları geçti. 2021 Bitcoin madenciliği açısından en fazla gelir elde edilen yıl oldu.

Bitcoin'in değeri, ödüllerin değerini de doğrudan etkilediği için madencilik açısından önem taşıyor. 870 milyar dolardan fazla piyasa hacmiyle kripto paralar arasında en popüler konumda olan Bitcoin, hem yatırımcılardan hem de madencilerden ilgi görüyor. Geçen yılın kasım ayında 68 bin dolardan fazla değerle tarihi zirvesini gören kripto para birimi, son haftalarda 40 binli (dolar) seviyelerden işlem görüyor.

Bitcoin'in değerinin yanı sıra Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranı" da madencilik açısından önem taşıyor. Bitcoin'in hash oranı, bazı ülkelerdeki madencilik faaliyetindeki kısıtlamalar nedeniyle yıl içerisinde gerilese de, 2021 Temmuz'dan bu yana genel anlamda yükseliş gösterdi. 3 Temmuz 2021'de 84,79 TH/s seviyesinde olan hash oranı, 5 Nisan 2022'de 199,8 TH/s olarak gerçekleşti.

Kripto para madenciliği, harcadığı enerji ve çevreye olan etkisiyle de gündeme geliyor. Enerji alanında ham madde fiyatlarının arttığı son dönemde bazı devletler madenciliğe yönelik kısıtlamalar getiriyor. Buna karşılık, aralarında Intel'in de bulunduğu birçok teknoloji firması, madencilikte kullanılan donanımların daha az enerji harcaması ve çevreye etkisinin azaltılmasına yönelik ürünler geliştiriyor.