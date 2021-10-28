Mali Eylem Görev Gücü'nden stabil coin uyarısı

Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 'stabil coin'lerin kara paranın aklanması veya terörün finansmanı gibi yasa dışı işler için kullanılma potansiyelleri bulunduğunu bildirdi.

Kripto paralardaki hızlı büyümeye karşı uyarıda bulunan uluslararası kuruluşlar arasına katılan FATF, sabit coin'ler kullanıma girmeden önce hükümetlerin ve kriptolarla ilişkili şirketlerin bu tür riskleri ortaya koymaları ve bu riskleri düzeltmek için tedbirler almaları gerektiğini ifade etti.

FATF, Bitcoin gibi kripto paralarda olduğu gibi, stabil coinlerin de anonimlik potansiyelleri, global olarak erişilebilir olmaları nedeniyle finansal suçlar için kullanılabileceklerini savundu.

Stabil coin ihraccıların yeni ürünlerin risklerinin değerlendirmeleri ve anonim işlemleri sınırlandırmak için tedbirler almaları veya şüpheli işlemleri izlemek için yazılım kullanmaları gerektiğini de vurguladı.