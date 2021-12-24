Mancium Token'in hedefi yüksek hacimli borsalarda listelenmek

Bugüne kadar geliştirdiği oyunlarla tecrübe kazanan ve oyun dünyasında adından sıkça söz ettiren Manc, blok zinciri teknolojisini kullanarak farklı bir yolculuğa çıkıyor. Yol haritasına göre önümüzdeki senelerde çok sayıda yeni oyunu piyasalara sürecek Manc Token, yüksek hacimli borsalard listelenmeyi hedefleyerek oyunlarının daha çok kullanıcıya ulaşmasını amaçlıyor.

Manc Token Yüksek Hacimli Borsalarda Boy Gösterme Peşinde

Ortadoğu ve Avrupa başta olmak üzere birçok kıtada ürettiği oyunlarla dereceler elde eden Manc, blockchain teknolojisini kullanarak bu deneyimini kripto para ekosistemine de aktarmak istiyor. Yol haritasını belirleyen Manc Token, ön satış haberlerinin ardından DEX ve CEX listelemelerini gerçekleştirme hedefinde. Son yılların iki popüler sektörünü oyun ve kriptoyu buluşturacak Manc Token, Binance gibi yüksek hacimli borsalarda boy göstermek istiyor.

Manc, tokenlerı 3 farklı aşamada yatırımcılarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Ön satış skalasında belirtilen misyonları yerine getirerek token sahibi olanlar DEX ve CEX üzerinden alanlara göre daha farklı avantajlara sahip olacaktır.

1. Ön Satış

2. Ön Satış

3. Ön Satış

4. DEX Listelemesi

5. CEX Listelemesi

DEX ve CEX, ilk listelemeden itibaren projenin güvenirliğini sağlar, listeleme ve takas süreçleri için gerekli ortamı yaratır.

Manc Token Yol Haritasında Belli Etmişti

Mancium Token, paylaştığı yol haritasında projenin tüm detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunurken ilerleyen zamanlarda yüksek hacimli borsalarda listelenme hedefini de belli etmişti. Şimdi Manc token yol haritasına bakalım.

2012

E-ticaret ve oyun alanlarında mevcut olan blockchain ve kripto para birimlerini oluşturacak çeşitli iş modelleri üzerinde çalışmak için kuruldu.

2013

İlk web tabanlı oyun yayınlandı.

2014

Uluslararası fintech şirket kredi bilgileri ile ilk unifight kripto e-ticaret platformunu anigma adı altında geliştirmeye başladı.

2017

Adtech ve blockchain'i bir araya getirecek bir model üzerinde ar-ge çalışmalarına start verdi.

2019 (Q1)

Manc, blockchain tabanlı mobil uygulama geliştirme başarısı elde etmek için kuruldu.

2019 (Q2)

İlk mobil uygulama yayınlandı.

2020 (Q1)

Stratejik bir iş planı geliştirmek için ekip üyeleri ve danışmanlar belirlendi.

2020 (Q2)

Dünyanın ilk sesli sohbet edilebilir sanal masa oyunu yayınlandı.

2020 (Q3)

Ortadoğu'da en çok oynanan ve sesli sohbet edilen ikinci sanal masa oyunu yayınlandı.

2021 (Q1)

Eğitici kapsamda 3. ve çevrimiçi para kazanılabilen ilk oyununu yayınladı.

2021 (Q2)

İlk NFT’lerini yayınladı.

2021 (Q3)

MANCIUM token tanıtıldı ve ön satış yapıldı.

2022 (Q1)

MANCIUM token listelendi.

2022 (Q2)

Yeni üç oyun yayınlandı.

2023 (Q1)

Yeni iki oyun yayınlandı.

2023 (Q2)

Gençlerin yeni metaya hazırlandığı, bir oyun geliştirirme platformu olan Manc School tanıtıldı.

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