MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.
Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.
MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.