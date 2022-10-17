Mastercard, bankalar için kripto hizmeti sunacak

Mastercard, bugün duyurduğu program ile finansal kuruluşlarını müşterilerine kripto paralarda alım-satım yapma imkanı sunmalarına yardım edecek.

CNBC'nin haberine göre Mactercard, hali hazırda PayPal tarafından kullanılan kripto işlem platformu Paxos ile kripto paralarda işlem yapma imkanı sunan bankalar arasında bir köprü işlevi görecek.

Yapılan açıklamaya göre Mastercard, bankaların kripto paralarda işlem yapmalarının önüne geçen iki ana neden olan regülasyonlara uyum ve güvenlik konularını çözecek.