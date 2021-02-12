Merkez bankaları kriptolara ısınamadı

Dünyanın önde gelen ulusal para otoriteleri insiyatifleri dışındaki bu piyasaya karşı temkinli duruşunu sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinin dolandırıcılık, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi kötü amaçlar için kullanılması risklerine karşı bir kez daha uyarıda bulundu. ECB Başkanı Christine Lagarde da telekonferansla katıldığı bir toplantıda, kurumsal şirketlerin portföylerinde Bitcoin gibi kripto para birimlerine yer vermelerinin ardından bankaların da bu trendi izleyip izleyemeyeceği sorusuna, “Bunun olası olduğunu düşünmüyorum, hatta söz konusu olamaz diyebilirim” yanıtını verdi.

Elon Musk öncülüğünde kurumsal yatırımcıların kripto para ilgisiyle Tesla’nın ardından Mastercard’ın da kripto paraları benimsemesi Bitcoin’in dün 48 bin 364 dolarla rekor tazelemesine yol açsa da merkez bankaları ve finansal otoritelerden hala güven oyu alamadı. Tesla’nın geçen hafta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığı ve ödemelerde Bitcoin kabul edeceği açıklamalarının ardından sosyal medya spekülasyonları sebebiyle halihazırda boğa piyasasında olan kripto para birimlerinde hareketli günler devam ediyor. Öte yandan kriptolara karşı artan iştaha rağmen otoriteler temkinli tavrını koruyor.

Yellen’dan kripto paralardaki suiistimal risklerine vurgu

Daha demokratik ve yenilikçi söylemlerle göreve başlayan Biden hükümetinin Hazine Bakanı Janet Yellen, önceki gün finansal sektör yenilikleri kapsamında düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında kripto para birimlerinin kötü amaçlar için kullanılması risklerine karşı uyardı. “Dolandırıcılık, para aklama, terör finansmanı ve veri politikası gibi bir risk patlamasının bulunduğu bir dönemdeyiz” diyen Yellen, Aralık 2020’de yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın Hazine’ye yasa dışı faaliyetlerle mücadelede avantaj sağlayacağını vurguladı.

Lagarde: Bankaların kripto tutması söz konusu olamaz

Otoritelerin dijital para teknolojisini yakalama çabaları kapsamında daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da dijital Euro üzerinde çalışmaya başladığını duyuran ECB Başkanı Christine Lagarde, teknolojiyi yenilikçi bulsa da merkeziyetsiz finans sistemine karşı hala sert bir yaklaşıma sahip. The Economist tarafından düzenlenen bir telekonferansta konuşan Lagarde, kurumsal şirketlerin portföylerinde Bitcoin gibi kripto para birimlerine yer vermelerinin ardından bankaların da bu trendi izleyip izleyemeyeceği sorusuna, “Bunun olası olduğunu düşünmüyorum, hatta söz konusu olamaz diyebilirim” yanıtını verdi.

“Kripto para rallisi spekülatif bir çılgınlık”

Kanada’da ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tim Lane, Bitcoin’in son bir ayda birden fazla kez rekor tazelemesinin ardından piyasada görülen volatiliteyi eleştirerek, “Fiyatlardaki son artış bir trende benzemiyor ve daha çok yüksek profilli bir tweet’in fiyatta ani bir sıçramayı tetiklemeye yettiği bir atmosferde spekülatif bir çılgınlığa benziyor” dedi.

Mastercard kripto parayla ödeme imkânı sunacak

Finansal otoritelerin temkinli yaklaşımına karşılık Tesla’nın izinden giden şirketlerin kripto para ilgisi devam ediyor. ABD merkezli finans devi Mastercard Inc, bu yıl kullanıcılarına ağ üzerindeki ödemelerde bazı kripto para birimiyle ödeme seçeneği sunmayı planladığını açıkladı. Şirket açıklamasında, “Bu işi yapmak, alışveriş yapanlar ve traderlar için çok daha fazla olasılık yaratacak ve tamamen yeni bir ödeme şekliyle işlem yapmalarına olanak sağlayacaktır. Bu değişiklik, tüccarları halihazırda dijital varlıklara akın eden yeni müşterilere açabilir” denildi. Mastercard, hangi kripto paraların destekleneceği bilgisini paylaşmadı.

Türkiye'nin elektrik kullanımının %40'ını aştı

BBC Türkçe’de yer alan bir haber, özel bilgisayarlar ve işlemciler yardımıyla karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılan Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan enerjinin, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştığını açıkladı. Bitcoin'in değerinin son bir yılda yedi kattan fazla artması, Bitcoin üretimine talebi artırmasıyla Bitcoin için harcanan enerji ayrıca tüm Arjantin'in tükettiği elektriği de geride bıraktı.