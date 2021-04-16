'Merkez Bankası ilk kez kripto paranın tanımını yaptı'

16 Nisan 2021 tarihli 31456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte kripto paralar, "Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıktır." şeklinde tanımlandı.

Bu tanımlamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilk kez yapıldığını aktaran yerli kripto para borsası Narkasa'nın CEO'su Erdal Kaya, "2021 yılında resmi makamların kripto paralar üzerine ciddi çalışmaları olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaların yasaklamaya yönelik değil, yasal bir zemin oluşturmaya yönelik olduğunu söylemek mümkün. Bugünkü kararın kripto paralar için önemli bir eşik olduğunu görüyoruz. Merkez Bankasının ilk kez kripto paraları tanımlaması çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Kripto paralarla ticaret yasaklanmadı"

Yayınlanan yönetmelikle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını belirten Erdal Kaya, "Borsamızın destek ekibine yöneltilen sorularda ve bazı sosyal medya paylaşımlarında “kripto para borsalarının kapandığı veya kripto varlıkların yasaklandığı” yönünde yanlış bir algının oluştuğunu gördük. Bu yönetmelik Merkez Bankası'nın yönetmeliği olduğu için Merkez Bankası'na tabi bankaları ve dijital ödeme platformlarını ilgilendiriyor. Genel ticaret açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve bir yasak söz konusu değil. İsteyen direkt cüzdan transferi ile kripto para ödemesi almaya devam edebilir, bunu engelleyen bir durum yok." dedi.

"Kripto para borsaları ve kripto varlıklarla ilgili bir yasak söz konusu değil"

Yönetmeliğin dayanak maddesinde de belirtildiği üzere yapılan düzenlemenin ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik olduğunun altını çizen Erdal Kaya, "Düzenlemenin kripto paraların alım satımına aracılık hizmeti veren kripto para borsalarıyla bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde söz konusu yönetmelikte kripto varlıkların yasaklandığına dair herhangi bir ifade de yoktur. Yönetmelikte sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıkları doğrudan veya dolaylı kullanımı yasaklanmış, bu doğrultuda bu kuruluşların kripto para borsalarına aracılık hizmeti sunamayacağı belirtilmiştir. Narkasa’nın da herhangi bir ödeme ve elektronik para kuruluşu ile doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kullanıcılarımız işlemlerine güvenle devam edebilir."

Bakanlık kripto para borsalarına kullanıcı verilerini istemişti

Nisan ayının ilk günlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarına bir tebligat göndererek tüm kullanıcıların verilerini istediğini belirten Erdal Kaya, "Bakanlık tarafından kullanıcıların TC kimlik numaraları, cüzdan numaraları, kayıt tarihleri ve Türk Lirası cinsinden hesapların değeri istenmişti. Bu, Türkiye'de regülasyonların uygulanması noktasında önemli bir adımdı. Bugün yapılan düzenlemenin de kripto paralara yönelik vergi ve yasallaşması konusunda zemin hazırlamaya yönelik olduğunu belirtebiliriz. Biz Narkasa olarak ilk günden itibaren olası tüm yasal düzenlemelere ve regülasyonlarla göre hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...