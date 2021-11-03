Miami Belediye Başkanı, maaşını Bitcoin olarak alacak
Miami Belediye Başkanı Suarez, bir sonraki maaşını Bitcoin olarak alacağını duyurdu.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, bir sonraki maaşını Bitcoin olarak alacağını açıkladı.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Morgan Creek Capital’ın Management’tan Anthony Pompliano’nun “Maaşını Bitcoin ile alacak ilk Amerikalı politikacı kim olacak?” sorusu üzerine Twitter hesabından "bir sonraki maaşını ‘yüzde 100 bitcoin’le alacağını" söyledi.
Miami’yi dijital finansın yeni merkezine dönüştürmek isteyen Suarez, geçen ay belediye çalışanlarının tüm maaşını kripto parayla ödemeyi planladıklarını açıklamıştı.