MicroStrategy, 177 milyon dolarlık daha Bitcoin aldı

Kripto para piyasasında 2020'de yaşanan rallinin önemli aktörlerinden biri olan bulut tabanlı yazılım şirketi MicroStrategy, üçüncü çeyrekte 3 bin 907 yeni Bitcoin alımı yaptığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre şirket yeni alımıyla elindeki Bitcoin miktarını da 108 bin 992'ye çıkardı.

Şirket, son alımları ortalama 45 bin 294 dolar fiyattan gerçekleştirdi. MicroStrategy'nin son satın almalar için 177 milyon dolar harcadığı da duyuruldu.