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MicroStrategy, 5 bin Bitcoin daha aldı

Yazılım şirketi MicroStrategy, 5 bin 50 Bitcoin daha aldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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En fazla Bitcoin'e sahip şirketler arasında yer alan yazılım şirketi MicroStrategy, yeni alım yaptığını duyurdu.

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin 48 bin 99 dolardan 242.9 milyon dolar karşılığında 5 bin 50 Bitcoin daha satın aldıklarını açıkladı.

Böylece şirket elinde tuttuğu Bitcoin miktarı 114 bin 42'ye yükseldi.

Saylor, ayrıca Bitcoin başına ortalama 27 bin 713 dolar ödediklerini ve toplam 3,16 milyar dolar harcadıklarını belirtti.

Şirket, ağustos ayında da 3 bin 907 Bitcoin aldığını duyurmuştu. 

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