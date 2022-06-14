Microstrategy, bitcoin teminatlı kredide kritik sınıra dayandı

Kriptopara Bitcoin fiyatı en önemli yatırımcılarından yazılım şirketi MicroStrategy'nin teminat tamamlama çağrısı ile karşı karşıya kalmasına yol açacak fiyata yaklaşıyor.

MicroStrategy, Mart ayında Bitcoin satın almak üzere kripto banka Silvergate Capital'dan 205 milyon dolar kredi kullanmış ve bunun için 19 bin 466 Bitcoin teminat göstermişti.

MicroStrategy Başkanı Phong Le, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının 21 bin doların altına gelmesi halinde "teminat tamamlama çağrısı-margin call" tetiklenebileceğini veya ek sermayeye ihtiyaçları olabileceğini ifade etti.

Bitcoin şu sıralarda 22 bin 765 dolar seviyesinden işlem görüyor.