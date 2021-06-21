MicroStrategy 'Bitcoin'e doymadı

Krito para dünyasının önemli kurumsal yatırımcıları arasında yer alan MicroStrategy, yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket 13 bin 5 Bitcoin alımı daha yaparken, elindeki miktarı 105 bine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre en büyük halka açık ticari istihbarat şirketlerinden biri olan MicroStrategy, 489 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü genişletti.

Açıklamaya göre şirket yeni 13 bin 005 Bitcoin alımı yaparken elindeki Bitcoin miktarını da 105 bine çıkardı. Şirket, son alımları ortalama 37 bin 617 dolar fiyattan gerçekleştirdi.

MicroStrategy'nin elinde halihazırda 2,741 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor. Şirket pörtföyünün ortalama 1 Bitcoin maliyeti ise 26 bin 080 dolar seviyesinde bulunuyor.