Milyarder isim ABD'yi terk etti... Kripto piyasası karıştı

PayPal ve Palantir Technologies'in kurucu ortağı milyarder iş insanı Peter Thiel'in sessiz sedasız ABD'yi terk ettiği ortaya çıktı.

NYT'nin haberine göre, 58 yaşındaki milyarder ailesini de alarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 milyon dolarlık bir malikaneye taşındı. Thiel'in sessiz gidişi Kaliforniya yönetiminin 1 milyar doların üzerindeki varlıklara yüzde 5'lik bir servet vergisi getirmeyi planladığı bir dönemde geldi.

Öte yandan, Yeni Zelanda, Almanya ve ABD vatandaşlıkları bulunan milyarder isme, yakın dostu Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin de resmi vatandaşlık teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Thiel, halen servetinin yüzde 99'undan fazlasını ABD'de tutuyor.

Thiel'in taşınması kripto piyasasını sarstı

Peter Thiel'in servet vergisinden önce gelen Arjantin hamlesi ise özellikle kripto para piyasasında geniş yankı uyandırdı.

Gizlilik odaklı kripto paraların savunucuları, Thiel'in sessiz gidişinin bireysel finansal mahremiyet konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdığını belirtirken Zcash'a duyulan ihtiyaca dikkat çekiyor.

Zcash neden öne çıkıyor?

Cypherpunk Technologies’in Bilgi İşlem Direktörü ve gizlilik odaklı kripto para birimi Zcash’in önde gelen destekçilerinden Will McEvoy, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Zcash’e olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'e benzer şekilde çalışan ve merkeziyetsiz bir dijital para birimi olan Zcash, gönderici, alıcı ve transfer tutarı gibi işlemlerde gizlilik sunuyor.

Hem Peter Thiel hem de Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de kripto para piyasasının önde gelen destekçileri arasında yer alıyor. Thiel, Bitcoin'i daha önce "dijital altın" olarak tanımlamış ve Bitcoin ile Ethereuma yaklaşık 200 milyon dolar kaynak ayırmıştı.

Bitcoin'i "parayı yeniden özel hale getirmenin bir yolu" olarak nitelendiren Milei ise göreve geldiği dönemde dünyanın en kripto dostu liderlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak Milei'nin kripto piyasasındaki itibarı, Şubat 2025'te destek verdiği 4,5 milyar dolarlık LIBRA tokenınin yüzde 96 değer kaybetmesi ile ciddi zarar gördü. Bu çöküş yatırımcılara yaklaşık 251 milyon dolarlık zarar olarak döndü.

Bitcoin'de Peter Thiel darbesi

Öte yandan Peter Thiel'in taşınma haberinin yayılmasının ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,2 değer kaybederek 73 bin 572 dolara, Zcash ise yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 536 dolara geriledi.