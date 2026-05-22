Milyarder yatırımcı Mark Cuban'dan Bitcoin itirafı: Hayal kırıklığı yarattı

Amerikalı dolar milyarderi Mark Cuban, Bitcoin'in yoldan çıktığını ve hayal kırıklığı yarattığını belirterek kendisi için beklenen 'koruma aracı' işlevini yerine getirmediğini söyledi.

Bir podcast yayınına katılan Cuban, Bitcoin'i uzun yıllardır altının daha iyi bir versiyonu ve değer kaybeden para birimlerine karşı güçlü bir alternatif olarak gördüğünü, ancak son dönemde yaşanan fiyat hareketlerinin bu görüşünü değiştirdiğini ifade etti.

"Bitcoin yolunu şaşırdı"

"Altın birden fırladı ve 5 bin dolara çıktı, Bitcoin ise düştü. Dolar zayıfladığında Bitcoin'in yükselmesini bekliyordum" diyen Cuban, yaşadığı hayal kırıklığının ardından elindeki Bitcoin'lerin büyük kısmını sattığını açıkladı.

Bitcoin'in beklediği koruma aracı performansını gösteremediğini ifade eden Cuban "Her zaman altından daha iyi bir alternatif olduğunu düşünmüştüm ama Bitcoin yolunu şaşırdı" ifadelerini kullanırken, Memecoin'lerin ise "çöp" olduğunu savundu.

Bitcoin destekçiliğinden sert dönüş

Öte yandan Cuban'ın açıklamaları, geçmişte yaptığı Bitcoin yanlısı yorumlarla çelişti. 2025 başında Bitcoin'i ekonomik kriz dönemlerinde altına alternatif olarak savunan yatırımcı, dijital varlığın taşınmasının ve kullanılmasının altına göre daha kolay olduğunu söylemişti.

Hatta azınlık hissedarı olduğu NBA takımlarından Dallas Mavericks'ın bilet ve ürün satışlarında bir dönem Memecoin'ler ile ödeme almıştı. Cuban ayrıca kripto dostu politikalar için bir dönem Kamala Harris ile çalışmıştı.

Bitcoin gerçekten de amacından saptı mı?

Bitcoin son bir yılda zayıf bir performans sergilerken, aynı dönemde altın güçlü yükseliş kaydetti. Buna karşın Bitcoin de Orta Doğu'da patlak veren savaşın ardından altından daha iyi performans gösterdi.

Savaşın başlamasından bu yana Bitcoin yüzde 17,80 değer kazanırken, yıllık bazda kaybı yüzde 29,76 seviyesinde gerçekleşti. Spot altın ise savaş sürecinde yüzde 14,30 gerilerken, yıllık bazda yüzde 37,29 prim yaptı.