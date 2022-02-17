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Milyarder yatırımcı Munger: Kripto paralar yasaklanmalı

Milyarder yatırımcı Munger, kripto paraların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Warren Buffett'in iş ortaklarından olan 98 yaşındaki milyarder yatırımcı Charlie Munger, Bitcoin ve girişim sermayelerini "çok kötü aşırılık" olarak tanımladı ve kripto paraların yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Kripto paralara yönelik muhalefeti ile bilinen Munger, "Kripto paraların en kısa zamanda yasaklanmalarını diliyorum ve Çin'in getirdiği yasağa hayranlık duyuyorum" diye konuştu.

Daily Journal Corp'un yıllık toplantısında konuşan Munger, "Kesinlikle kripto paralara yatırım yapmadık. Böyle bir yatırımdan kaçınabilmekten gurur duyuyorum. Kripto zührevi bir hastalık gibi" ifadelerini kullandı.

 