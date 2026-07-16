MKK, kripto piyasası verilerini günlük yayımlamaya başladı

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında kayıt altına aldığı Türkiye'deki kripto varlık piyasasına ilişkin temel verileri kurumsal internet sitesi üzerinden günlük olarak yayımlamaya başladı.

Yeni uygulamayla birlikte Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından KVMKS'ye bildirilen işlem, bakiye, portföy ve yatırımcı verileri analiz edilerek "MKK Piyasa Verileri" ekranında kamuoyuyla paylaşılacak. MKK, ilerleyen dönemde Veri Analiz Platformu (VAP) üzerinden daha kapsamlı veri paylaşımını da hayata geçirmeyi planlıyor.

5,6 milyon yatırımcı işlem gerçekleştirdi

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, Türkiye'de kripto varlıklara yönelik yatırım ilgisinin yüksek seviyede olduğunu belirterek, 15 Temmuz 2026 itibarıyla SPK'nın faaliyette bulunan listesinde yer alan 7 saklama kuruluşu ve 46 platform olmak üzere toplam 53 Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı'nın MKK üyelik sürecini tamamladığını açıkladı.

KVHS'lerin KVMKS'ye bildirdiği verilere göre, platformlarda bugüne kadar işlem gerçekleştiren yatırımcı sayısı yaklaşık 5,6 milyon olurken, ilk kez MKK sicil numarası alan yatırımcı sayısı 797 bin 696'ya ulaştı. Daha önce MKK sisteminde kayıtlı yatırımcı sayısı ise yaklaşık 4,8 milyon olarak kaydedildi.

Kripto varlıkların piyasa değeri 140,8 milyar TL

Verilere göre, kripto varlıklarda bakiyesi bulunan aktif yatırımcı sayısı yaklaşık 3,2 milyon seviyesinde bulunuyor. Platformlarda yaklaşık 1.500 farklı kripto varlık yer alırken, bunların güncel piyasa değeri 140,76 milyar TL olarak hesaplandı.

Arıkan, MKK'nın Veri Depolama Kuruluşu rolü kapsamında oluşturulan verilerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda piyasa katılımcılarının erişimine açıldığını belirterek, kripto piyasalarındaki gelişmelerin artık MKK güvencesiyle düzenli olarak takip edilebileceğini ifade etti.