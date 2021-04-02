Morgan Stanley bazı yatırım fonlarına Bitcoin izni verdi

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley'in kontrolü altında olan bazı yatırım fonlarına dolaylı Bitcoin yatırımları için izin verdiği duyurdu.

Şirketin regülatör kuruluşa gönderdiği belgelere göre bazı fonlara Bitcoin'de dolaylı pozisyon için yetki sağlandı. Morgan Stanley fonları açısından bu yetkinin ilk kez verilmesi dikkat çekti.

Belgelere göre yetki tanımlanın fonlar varlıklarının yüzde 25'ine kadar Bitcoin'de dolaylı pozisyon alabilecekler. Fonların anılan pozisyonları açmış durumda olup olmadıkları konusunda ise bilgi verilmedi.