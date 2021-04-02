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Morgan Stanley bazı yatırım fonlarına Bitcoin izni verdi

Morgan  Stanley, kimi yatırım fonlarına varllıklarının yüzde 25’i kadar Bitcoin yatırımına izin vereceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley'in kontrolü altında olan bazı yatırım fonlarına dolaylı Bitcoin yatırımları için izin  verdiği duyurdu.

Şirketin regülatör kuruluşa gönderdiği belgelere göre bazı  fonlara Bitcoin'de dolaylı pozisyon için yetki sağlandı. Morgan Stanley fonları açısından bu yetkinin ilk kez verilmesi dikkat  çekti.

Belgelere göre yetki tanımlanın fonlar varlıklarının yüzde 25'ine  kadar Bitcoin'de dolaylı pozisyon alabilecekler. Fonların anılan  pozisyonları açmış durumda olup olmadıkları konusunda ise bilgi  verilmedi.

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