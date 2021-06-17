MSCI, kripto para endeksi kurmayı planlıyor

Dünyadaki en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, dijital para birimlerinin ve bunlarla işlem yapan şirketlerin yaygın bir şekilde kabul görmesine yol açabilecek bir adım atarak kripto para birimleri için endeks kurmayı değerlendiriyor.

Andreessen Horowitz bu haftanın başında girişim sermayesi şirketi tarafından düzenlenen Clubhouse etkinliğinde konuşan MSCI'nin CEO'su Henry Fernandez şirketin uzmanlarla görüştüğünü ve kripto endeks kurmayı planladığını açıkladı.

Fernandez hangi endeksin hangi varlıklara odaklanacağı ya da bu endekslerin ne zaman kurulacağına dair detay vermezken MSCI da Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Bank of New York Mellon Corp, Mastercard, Visa ve Goldman Sachs gibi şirketler kripto para birimlerini destekleyen küçük adımlar atmış olsalar da kripto para birimlerinin gündelik kullanımı hala çok az.

S&P, Dow Jones endeksleri mayısta yeni kripto para birimi endeksleri kurarak bitcoin ve ethereumun ABD borsalarında işlem görmesinin önünü açmıştı.