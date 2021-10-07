Musk etkisi: Bir tweet attı, iki altcoin şahlandı

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Tesla CEO'su Elon Musk, iki altcoine daha hareket verdi.

Musk, pazartesi günü Twitter yaptığı paylaşımında, Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğinin fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşımın ardından 2020'de ortaya çıkan ve Shiba Inu köpek cinsiyle aynı ismi taşıyan altcoindeki yükseliş yüzde 400'e yaklaştı.

Son günlerin en çok dikkat çeken altcoini Shiba, yükselişini 10.güne de taşıdı.

28 Eylül'de başlayan ve hafif bir yükseliş serisi yaşayan Shiba, pazartesi gününden itibaren adeta çoştu.

4 Ekimden sonraki günlerde Shiba'daki artış yüzde 400'e yaklaşırken, piyasa hacmi 13 milyar doların üzerine çıktı.

Shiba, kripto sıralamasında 12.sıraya kadar yükselirken, fiyatından bir sıfır daha silinmesi bekleniyor. Shiba, saat 14.54 itibarıyla 0.00003349 dolardan işlem görüyor.

Musk'ın twitinden etkilenen bir diğer altcoin ise Floki Inu oldu. Musk'ın köpeğiyle aynı ismi taşıyan Floki de yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı. Floki, 0.0004137'den 0.0006158'e kadar yükseldi.

Elon Musk, paylaşımlarıyla Dogecoin'de tarihi bir yükselişin fitilini ateşlemişti.

Öte yandan dün Bitcoin, 55 bin doları aşarken piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşımıştı. Bitcoin, 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.